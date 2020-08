In articol:

Adolescentul în vârstă de 14 ani locuiește împreună cu familia lui în Marea Britanie. Familia băiatului a luat decizia să se mute în anul 2009. Anul acesta, puștiul a fost evaluat de Mensa. Rezultatul testului a fost unul extraordinar, Iulian are un IQ de 162, chiar mai mare decât al lui Albert Einstein.

Românul care are un IQ mai mare decât al lui Einstein

Iulian știe exact ce vrea să facă în viitorul apropiat. Băiatul își dorește să devină arhitect, dar totodată este pasionat și de scris. Până la momentul actual, a publicat deja un roman, iar al doilea este în lucru.

„Sunt foarte mulţi oameni care sunt inteligenţi, dar nu fac absolut nimic cu inteligenţa. Important este să faci ceea ce îşi place, iar eu sunt bucuros că pot face acest lucru. Sunt pasionat de arhitectură, dar în acelaşi timp vreau să fiu şi scriitor.

Îmi doresc ca alţi oameni să citească cărţile pe care le fac eu ca să-i fac fericiţi. Cartea pe care am reuşit să o public se numeşte «Necromancer RPG: The Book», iar la cea la care scriu acum nu are un titlu decis încă, dar este SF”, a scris Iulian, conform Adevărul.

Tatăl lui Iulian este profesor de religie, iar mama lui este medic stomatolog. Cei doi părinți sunt foarte mândrii de copilul lor.

„Iulian îşi urmează întotdeauna drumul lui, iar pe unde a trecut a fost apreciat de toată lumea. Este un copil modest, dar iese în evidenţă prin faptul că în urma unei discuţii cu el pleci înviorat. Este în acest moment la o şcoală de elită în clasa a-IX-a, iar anul trecut a fost ales şeful clasei. El este foarte bun la toate materiile şi are maxim de rezultate făsă să se chinuie prea mult. S-a integrat într-o comunitate care apreciază educaţia”, a declarat tatăl lui Iulian, conform a1.ro.