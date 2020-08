O familie care locuieşte în Austria s-a întors în România, pentru a se bucura de concediu în țara de orgine.

Soţii, alături de copilul lor, s-au testat în mod regulamentar, coform cerințelor, pentru COVID-19. Singurul care a primit un rezultat pozitiv cu virusul a fost băieţelul.

În pofida acestui fapt, părinții au decis să se întoarcă acasă. Ajunși în Austria, au repetat testul, iar rezultatul a ieşit de această dată negativ.

Părinții și copilul au efectuat testul în laboratorul Spitalului Municipal din Vatra Dornei, primind rezultatele pe 29 iulie. Analizele soților au ieşit negative, în schimb băiețelul a fost identificat ca fiind purtător al virusului COVID-19.

Copilul ar fi trebuit să fie internat timp de 48 de ore, însă părinții nu și-au dat consimțământul.

Mama micuțului a postat pe pagina personală de Facebook întreaga poveste:

„Clar că nu am fost de acord cu aşa ceva, să duc copilul sănătos şi să-l iau cu o boală. Am luat copilul şi am venit în Austria, repetăm testul, aşteptăm cu sufletul la gură să vină rezultatul şi vine negativ. PĂRINŢII mei si bunica rămaşi in România sunt sunaţi de la DSP si anunţaţi ca trebuie sa stea in carantină 14 zile se conformează şi ei si respectă legea ca doar e lege. Problema e ca chiar daca avem test negativ la copil ei raman mai departe in carantină ? intrebarea mea e?! S-a vindecat copilul în 2 zile cum mi s-a spus la telefon sau îs cei din România bătuţi in cap?”