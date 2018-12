PREDICTII ASTRALE generale HOROSCOP 2019. Esti pregatit sa imbratisezi SCHIMBARI RADICALE? 2019 va fi un an MARE!

Cum incepe anul ?

Luna noua din primele zile de ianuarie va aduce si o eclipsa partiala de soare in Capricorn, oferind timpul ideal de a incepe sau creste propria afacere. Este un timp in care sa iti urmezi pasiunile creative pentru ca ele vor duce spre oportunitati si mai mari si mai pline de entuziasm.

Luna plina de ianuarie aduce si o eclipsa totala de Luna in Leu. Posibil sa aduca evenimente neasteptate care sa cauzeze anxietate. Precum dramaticul Leu, viata se va simti mult mai rapida si agitata. Din fericire, finalul de ianuarie va aduce calm pentru ca toate planetele sunt in miscare directa. Aceasta stare cu toate astrele directe se incheie in martie cand Mercur intra in retrograd.

Saturn aflat acasa in Capricorn ne marcheaza

Daca in ultimii ani a fost mai dificil sa poti face lucruri care te entuziasmeaza si rezoneaza total cu tine, anul 2019 este menit sa te ajute sa te catapulteze spre o noua calatorie la care te-ai gandit de ceva timp. Va fi vorba de ceva total diferit fata de ce ai facut in trecut si poate sa dureze ceva pana cand intri total in stare, insa vei vedea ca va fi ceva foarte drag inimii tale.

Anul acesta, Saturn, planeta karmei si a responsabilitatii, se manifesta din plin, fiind acasa in Capricorn, semnul pe care il guverneaza, pentru prima data in 29 ani ! Asta va implica din partea ta sa dedici mult timp si atentie in a construi ceva ce este important pentru tine, cu disciplina si integritate.

Saturn se afla inca de la finele anului 2017 in zodia Capricorn – pe care o si conduce ! deci este acasa la el, avand o forta de nezdruncinat – si va fi acolo pana in decembrie 2020. Practic, Saturn nu a mai fost in Capricorn de acum aproape 30 ani (intre anii 1988-1991) !

Saturn ne cere in 2019 sa facem si sa construim lucrurile total diferit. Tot ce vom face va fi bazat mai mult pe emotii, pentru ca va trebui sa tinem mai mult cont de emotiile noastre si ale altora. Nu mai este vorba doar de a crea ceva indiferent cine ce zice, ci sa incorporam, sa intelegem si sa fim plini de compasiune fata de altii.

