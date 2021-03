Prefectul Capitalei, primele declarații după ce Bucureștiul a depășit pragul de 6 la mia de locuitori: „E clar că...”

In articol:

Alin Stoica, prefecul Capitalei, a declarat că trebuie luate măsuri suplimentare în Capitală, în contextul în care rata de incidență a ajuns la 6,33 la mia de locuitori. El a declarat că încă așteaptă propunerile de la ministerul Sănătății și de la Direcția de Sănătate Publică.

„Astazi nu am convocat ședinta, ci am cerut membrilor comitetului propunerea de măsuri. Aștept de la DSP analiza și propunerea de măsuri din partea lor. Avem în plan telemunca pentru angajații noștri, însă pentru populația generală există deja norme privind decalarea programului și telemunca. Deocamndată nu am primit propuneri de la Ministerul Sănătății.

E clar că incidența crește și crește abrupt, deci trebuie să ne gândim la măsuri suplimentare. Acum am dispus deja inasprirea controalelor, mai ales în zonele problematice. Căutăm baza legală pentru a suspenda activitatea celor care nu respectă normele", a spus prefectul Capitalei.

Motivul pentru care Bucureștiul nu intră în carantină

Prefectul Capitalei a explicat principalul motiv pentru care carantinarea nu este prima oțiune cu privire la situația Bucureștiului. În prima instanță, primele măsuri care ar trebui luate presupune trecerea în online a tuturor elevilor.

„Situațiile sunt diferite. Bucureștiul, dacă e să judecăm, are cam 25% din economia naționala, mare parte din populație. E o aglomerare urbană mare. Trebuie luate în considerare toate aceste aspecte. Conform ordinului comun, la cum arată acum, școlile ar trebui să treacă în online la atingerea indicelui de 6 la mia de locuitori. Pe ordinul comun al ministerului Educației și Sănătății, așa cum este acum, dacă nu se modifică, școlile ar trebui să intre online de mâine. Vom lua această măsură atunci când Inspectoratul Școlar ne va propune. Încă nu ne-a propus. Cei mai mulți dintre membrii comitetului propun menținerea măsurilor de până acum și înăsprirea controalelor", a adăugat prefectul Capitalei, Alin Stoica.