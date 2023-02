"Pregăteam eu ceva frumos când venea seara". Aza Gabriela, mărturii picante despre cele mai "nebune" gesturi făcute din iubire| EXCLUSIV

In articol:

Aza Gabriela și-a deschis sufletul și ne-a mărturisit care au fost cele mai "nebunești" cadouri pe care le-a făcut de Ziua Îndrăgostiților.

Frumoasa cântăreață ne-a mărturisit că mereu a știut să ofere daruri frumoase de Ziua Îndrăgostiților, iar acest lucru s-a întâmplat în relațiile lungi pe care vedeta le-a avut. Artista povestește că mereu a știut cum să facă daruri, iar când se lăsa seara veneau cele mai frumoase surprize precum cinele romantice sau escapadele în oraș.

Deși este singură anul acesta de Ziua îndrăgostiților, Aza Gabriela este convinsă că o să vină marea iubirea pentru ea. Vedeta are însă parte de succes pe plan profesional, căci așa cum ne-a povestit într-un material anterior, printre rezoluțiile din 2023 se numără multe piese și numeroase proiecte extrem de speciale.

Aza Gabriela, totul despre surprizele de Ziua Îndrăgostiților

Aza Gabriela ne-a mărturisit că printre cele mai nebunești și frumoase surprize pe care le-a făcut de Ziua Îndrăgostiților se numără escapadele și cinele romantice.

Darurile pentru persoana iubită nu au lipsit niciodată din timpul relațiilor lungi.

"Dacă sunt într-o relație de mult timp, atunci ofer și eu cadouri, dar asta în relațiile de lungă durată. Așa mi se pare frumos și probabil că cele mai inspirate au fost o ieșire, o escapadă, ceva romantic.

Când se apropia seara, pregăteam ceva frumos, o surpriză frumoasă", a dezvăluit Aza Gabriela, pentru WOWbiz.ro.

Când vine vorba de cadourile pe care le-a primit ea, artista mărturisește că niciodată nu s-a confruntat cu gesturi extreme din partea persoanei iubite. Artista a dezvăluit că mereu a avut parte de cadouri frumoase, însă niciodată de lucruri controversate.

"Nu am primit nimic așa ieșit din comun. Oricum în relația pe care eu am avut-o dragostea mi se arăta zilnic și nu prea era ceva așa nebunesc. Nu avem nevoie nici unul dintre noi. Cred că nu am avut eu iubit nebun, am avut doar iubiți mai cuminți așa. Nebună în relație eram eu", a mai dezvăluit Aza Gabriela.

Aza Gabriela [Sursa foto: Instagram]

Gesturile extreme nu-i stau în caracter artistei

Dacă uneori vedetele au făcut lucruri cu adevărat nebunești, de la urmăriri pe stradă la miezul nopții și alte gesturi extrem din dragoste, Aza Gabriela mărturisește că nu au stat în felul ei acestea.

"Eu nu am fost cu gesturi așa extreme. În relațiile mele, cu cine am fost, am mers pe încredere și dacă era să aflu ceva oricum aflam, dar de urmărit noaptea prin oraș nici nu se pune problema.

Practic nici nu am avut la cine că unul era în cantonament, iar cel de dinainte era om de afaceri și era super ok și cam atât că în rest nu am avut relații", a mai povestit artista, pentru WOWbiz.ro.

Aza Gabriela [Sursa foto: Instagram]

Cum o prinde Ziua Îndrăgostiților pe Aza Gabriela

Deși s-au zvonit și s-au scris multe în presă, Aza a făcut lumina și a explicat clar. De Valentine`s Day este singură, dar deloc tristă pentru că știe că lucrurile se vor așeza și pentru ea la momentul potrivit.

"Ziua Îndrăgostiților mă prinde singură anul acesta. Nu am pe nimeni și chiar nu vorbesc pe nimeni, dar cine știe... poate vine și la mine timpul să îmi găsesc iubirea", ne-a mărturisit ea, în exclusivitate.

Pentru anul 2023, Aza Gabriela ne-a mărturisit rezoluțiile într-un material anterior. Artista are deja câteva proiecte stabilit și sper că fie un an extrem de bun din punct de vedere profesional.

