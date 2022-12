„Pregăteam şi eu ghetuţele, ca toţi copiii” Inna, îndrăgostită de Crăciun în copilărie. Vedeta a mărturisit ce își dorește acum, la 36 de ani: „Sper ca 2023 să fie...”

In articol:

La 36 de ani, Inna este o artistă complexă, care are un succes fenomenal atât în țara noastră, cât și la nivel internațional.

Inna, pseudonimul sub care a devenit cunoscută Elena Alexandra Apostoleanu, se pregătește și ea de sărbători, la fel ca restul oamenilor.

Inna are deja planuri pentru finalul anului

Artista are deja agenda plină pentru următoarea perioadă. De Crăciun, aceasta se va bucura de timp în familie, alături de iubitul său Deliric. În schimb, noaptea dintre ani o va prinde pe scenă.

Inna s-a gândit deja și la meniul pe care îl va pune pe masa de Crăciun.

„De Crăciun, voi petrece cu iubitul meu (Deliric, n.r.) şi familiile noastre. Măncăm în stil vegan, atât eu, cât și iubitul meu, așa că meniul nostru de sărbători este adaptat. Dar este, să ştiţi, foarte delicios.

De Revelion voi fi pe scenă, în Malta. Cam de fiecare dată noaptea dintre ani mă găseşte pe scenă. Voi fi în Malta, şi de data asta am un singur concert. De regulă, în spectacolele de Revelion, cânt imediat după miezul nopţii şi aşa va fi şi acum. Așadar, voi păşi în 2023 exact aşa cum îmi place mie cel mai mult: pe scenă.”, a povestit cântăreața, pentru Click.

În ceea ce privește dorințele pentru noul an, vedeta nu are pretenții foarte mari și nici nu speră la lucruri materiale.

„După un an așa bun cum a fost 2022, sper ca 2023 să fie cel puțin pe măsura acestuia care se încheie. Vreau să compun și să lansez multă muzică, așa cum îmi doresc în fiecare an, să călătoresc și mai mult, să fiu pe scenă, să mă bucur de oameni și de locuri frumoase.”, a mai spus vedeta.

Cântăreața se bucura de Crăciun în copilărie

Inna a vorbit puțin și despre felul în care vedea sărbătorile de iarnă atunci când era mică. Atunci, artista făcea liste pentru Moș Crăciun, pe care îl aștepta cu nerăbdare.

„Nu am o amintire anume legată de Moș Nicolae... Pregăteam și eu ghetuțele, ca toți copiii, şi, în mare măsură, primeam multe dulciuri cu ocazia acestei sărbători. Cele mai multe dorinţe erau pentru Moş Crăciun, acolo era provocarea. Făceam liste foarte lungi pentru Moş Crăciun. Îmi amintesc că cel mai frumos cadou, care m-a bucurat enorm, a fost o bicicletă pe care am primit-o atunci când am mai crescut. Când eram mai mică, Moşul îmi aducea mereu jucării, fel de fel de jocuri şi păpuşi.”, a mai spus Inna, pentru sursa citată anterior.