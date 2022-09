Pregătirile de nuntă sunt în toi! Codruța Sanfira-Filip, mărturii inedite cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment: Emoțiile sunt triple. Ce surpriză i-a pregătit iubitului | EXCLUSIV

In articol:

Ceremonia va avea loc în luna octombrie, iar evenimentul urmează să fie unul extrem de emoționant. Interpreta de muzică de petrecere a vorbit și despre momentul în care l-a cunoscut pe Valentin, totul întâmplându-se în platoul Teo Show.

Artista a mărturisit că a fost dragoste la prima vedere și i-a stat inima în loc când l-a văzut pe cântăreț.

Artista a mărturisit că totul a venit foarte natural, iar povestea lor de iubire s-a legat de la sine. Sunt căsătoriți de 4 ani, iar în luna octombrie urmează să spună DA și în fața lui Dumnezeu.

Codruța Sanfira Filip, totul despre momentul în care l-a cunoscut pe Valentin Sanfira

Artista a fost invitată la podcastul Roxanei Nemeș, acolo unde a vorbit despre momentul în care l-a cunoscut pe actualul soți și mai ales cum a fost surprinsă de atitudinea lui. Cei doi s-au cunoscut din întâmplare, în platoul unei emisiuni TV, acolo unde artistul a fost invitat pe ultima sută de metri.

"Eu cu Valentin ne-am cunoscut într-o emisiune TV, la Teo Show! Era ziua doamnei Laura Lavric, doamna Laura locuiește în Iași, este moldoveancă de-a mea și eu atunci colaboram cu fiul dumneaei. Aveam un proiect foarte frumos, făceam piese interesante și s-a nimerit ca în ziua respectivă și Valentin să fie invitat la Teo, la ziua doamnei Laura Lavric, dar el culmea că nu trebuia să fie invitat acolo.

A fost chemat așa pe ultima sută de metri, în ziua respectivă. Știu și eu din ce mi-a povestit el. Ne-am întâlnit acolo, am făcut cunoștință, dar prima dată nu l-am remarcat pentru că nu eram eu așa. Eram timidă și crispată pentru că veneam foarte rar la București nu prea cunoșteam lumea.

Ne-am întâlnit în platou și Valentin a fost foarte foarte drăguț și foarte insistent adică la un moment dat și-a luat scaunul și a venit lângă mine. S-a uitat la mine, foarte drăguț mi s-a părut, și mi-a spus: ești atât de frumoasă", a mărturisit Codruța Sanfira.

Codruța Sanfira-Filip [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum l-a surprins Codruța pe Valentin Sanfira

Cântăreața a fost luată prins surprindere de modul în direct în care Valentin a abordat-o în emisiunea TV, dar recunoaște că i-a și plăcut.

" Pe de-o parte mi-a plăcut, dar pe de altă parte mi s-a părut prea direct. Apoi, după ce s-a terminat emisiunea mi-a cerut Instagramul și mi-a scris acolo și am vorbit până noaptea târziu pentru că eu mă întorceam cu trenul acasă.", a povestit ea.

Formează un cuplu de 4 ani, iar relația lor a venit natural, de la sine, fiindu-le foarte ușor să se cunoască și să comunice unul cu celălalt, mai ales pentru că ea nu îl știa foarte bine pe celebrul interpret de muzică populară.

"De atunci s-a legat, am mai vorbit, dar timp de 3 luni ne-am văzut doar pe la emisiuni. Așa am continuat și uite că suntem de 4 ani împreună(...) Am simțit că a fost dragoste la prima vedere, chit că a fost prea direct, mi-a plăcut! Când cineva face un compliment, îl primești aia e! Dar am citit în ochii lui chestia asta, adică era deja îndrăgostit, pe moment nu mi-am dat seama, dar am conștientizat că m-a plăcut foarte tare(...) Eu nu știam cine e.

Auzisem de el, dar nu știam cine e. Eu dacă nu ascultam folclor și nu urmăream emisiuni așa de des, că nu urmăream emisiuni eu eram la facultate cu cursurile mele, cu concursurile, cu evenimentele și proiectele mele, nu mă uitam la televizor să văd că el prezintă o emisiune. Nu știam nimic unul despre altul și au curs lucrurile foarte natural", a dezvăluit Codruța Sanfira – Filip, la podcastul Roxanei Nemeș.

Codruța Sanfira-Filip și Roxana Nemeș [Sursa foto: Captură YouTube]

Codruța și Valentin Sanfira, pregătiri de nuntă

Codruța și Valentin Sanfira se pregătesc de nuntă. Emoțiile sunt cu atât mai mari cu cât evenimentul a fost amânat mai mult timp din cauza pandemiei. Anul acesta, în luna octombrie urmează să spună DA în fața lui Dumnezeu, iar artista și-a ales deja rochia de mireasă.

"Cununia religioasă va avea loc pe 15 octombrie. La cât am amânat nunta asta emoțiile sunt triple pentru că e stres, noi ne-am dat seama că ne-am luat toată vara cu evenimentele private și am cam uitat de evenimentul nostru.

Ne-am trezit acum că mai avem o lună jumate în care trebuie să organizăm tot și e cam din scurt", spune Codruța Sanfira – Filip.

Rochia de mireasă va fi o adevărată surpriză, atât pentru invitați cât și pentru Valentina Sanfira, bărbatul care i-a furat imediat inima. Vedeta își dorește o rochie elegantă și finuță, dar care să aibă și un detaliu inedit prin care să iasă din tipare.

"Rochia o să fie simpluță, dar surprinzătoare. Eu sunt foarte elegantă, dar vreau ceva finuț care să facă diferența", a mărturisit Codruța Sanfira-Filip, la WOWnews.

