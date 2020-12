Premieră absolută! Cine este primul român din lume vaccinat anti-Covid: „Este singura noastră scăpare”

Medicul urolog Feras Al Jaafari, în vârstă de 37 de ani, este primul român din lume care a fost vaccinat anti-Covid. Bărbatul de naționalitate română lucrează la spitalul de stat din regiunea scoțiană Fife.

In articol:

În data de 9 decembrie, medicul Feras era de gardă când a fost anunțat că începe vaccinarea și medicii de gardă au prioritate. Niciunul dintre medicii spitalului din Fife, unde lucrează, nu a refuzat vaccinarea. A doua doză o va primi pe 6 ianuarie.

Primul român din lume care a primit vaccinul anti-COVID

Medicul Feras Al Jaafari a postat și o poză pe Facebook, alături de un comentariu în care se întreabă dacă nu cumva este „primul român din lume care a primit vaccinul COVID”.

Citeste si: Modul șocant în care a murit o tânără! Ucisă de o mașină, care a trecut prin zidul casei sale, în timp ce fata participa la orele online

Citeste si: Polițiștii trag semnalul de alarmă! Pericol mare de Sărbători. Puteți ajunge la închisoare - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

El a primit cetățenia în anul 2009. Tatăl lui este sirian, mama e libaneză, iar el a venit în România din Emiratele Arabe Unite, ca să studieze la Facultatea de Medicină de la Universitatea Gr. T. Popa din Iași, pe care a absolvit-o în 2010, notează Libertatea.ro. Chirurgul s-a căsătorit cu o româncă și au împreună trei copii.

După ce a fost vaccinat, medicul Feras își face planuri de călătorie. „Deja mi-am rezervat bilet la un concert pentru anul viitor, în iulie, la București. Vreau și să îmi văd neamurile din Iași, îmi este dor!”, a declarat el pentru sursa citată. „Este singura noastră scăpare din ceea ce se întâmplă”, adaugă medicul.

Reacții adverse după vaccinarea anti-Covid

Medicul spune că la o săptămână de la vaccinare nu resimte nicio reacție adversă. „A trecut o săptămână și nu mi-au crescut alte degete. Poate a fost deltoidul (mușchiul umărului, n.r.) un pic mai greu în ziua respectivă, ca la orice vaccinare, dar nimic altceva.

Citeste si: Gestul incredibil făcut de Mia Khalifa a devenit viral. Ce a făcut cu masca de protecție, după ce a strâns cu ea ce a rămas în urma câinelui

M-am vaccinat și apoi am fost în sala de operații, am operat încontinuu și nu am nicio problemă. A trecut o săptămână întreagă și nu mi-au crescut alte degete”, a spus el.

El susține că intenția lui nu este să-i convingă pe oameni să se vaccineze și nici nu recomandă un vaccin în detrimentul altuia. „Am vrut doar să transmit mesajul: să nu vă fie frică”, a mai spus medicul.