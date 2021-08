Premieră în România! Un celebru interlop a făcut ”conferință de presă” din spital și și-a arătat live rănile, după ce a fost măcelărit de rude!

In articol:

Interlopul Anton Barcsa, cunoscut sub numele de Gone Barbarul, a ținut un soi de conferință de presă ”pentru televiziunile din România”, prin intermediul unui live făcut de pe patul de spital.

Gone Barbarul: ”Am fost urmărit de finul lui tata”

Plin de cusături și cu capul bandajat, Gone a povestit cum a fost măcelărit în fața propriei soții, la un local din oraș.

Gone a precizat faptul că nu a fost atacat de un clan rival ci de propriile rude.

”Explic în română, să înțeleagă și mass media, care dintr-un clan, adică dintr-un singur membru care face parte din clanul Barcsa au făcut două clanuri.

Gone Barbarul, pe patul de spital

Am mers la Casablanca, acolo am fost urmărit, așteptat de finul lui tata, Biga Augustin. Gusti, celebrul interlop Gusti! Eu mă certam cu nevastă-mea acolo dintr-o prostie. Am început să strig acolo că dacă apuc să scot briceagul vor fi 30 de crime... Și Deneș cu Neamțu, cu Mărcuș și încă cineva, nu-mi aduc bine aminte, erau acolo. Eu mi-am comandat 100 de ”jager” și când am ieșit afară Deneș deja mă aștepta cu scaunul. (...) Atunci eu am luat un scaun și m-am apărat. Când am văzut că nu am cu cine, am fugit în bucătărie și mi-am luat un cuțit să mă apăr. Se vede clar pe camere”, a povestit Gone Barbarul într-un live pe Facebook.

Atacat și măcelărit cu o macetă: ”A dat cu sete”

Interlopul din Reghin susține că a fost atacat cu o macetă de Augustin Biga însă nu are idee cine la înjunghiat pe unul dintre cei 30 de agresori ai săi.

”Și am dat în stânga și în dreapta, nu lăsam pe nici unul să se apropie de mine. Pe baza asta, Deneș sună la văru-său, Biga Augustin, celebrul interlop Gusti. Ia o macetă cu el și începe în stânga și-n dreapta. Eu strigam la el: ”Gusti, ești finul lui tata”! ”Nu sunt finul nimănui”.

Și poc, mi-a dat una. A dat-o cu sete. Nu e vorba de Gusti aici, e vorba și de Deneș. Și de tatăl lor.(...) Nu știu cine l-a înjunghiat pe Deneș, nu-mi aduc aminte nimic”, a mai spus Gone.

Se compară cu Pablo Escobar: ”Mi-au distrus cariera”

Gone Barbarul spune însă că nu a primit ajutor din partea autorităților, care preferau să se fotografieze cu el decât să-l ajute. El spune că s-a simțit ca Pablo Escobar, care după ce a fost împușcat nu a fost dus imediat la spital ci a fost lăsat să sângereze în timp ce polițiștii își făceau poze cu trupul lui.

”Da, am fost atacat de 30 de persoane în restaurantul Casablanca. Cu poliția, salvarea, autoritățile acolo... se fotografiau cu mine. Am pățit ca Pablo Escobar, în loc să mă salveze autoritățile, veneau să-și facă poze cu mine.

Gone Barbarul este un interlop din Reghin

Am fugit sus la etaj, exact cum a fugit Escobar. Acolo m-au vânat, mi-au dat la temelie, acolo mi-au distrus cariera și viața. M-au măcelărit, m-au tăiat, mi-au dat la cap. Uitați, se vede?”, a mai spus Gone, care și-a arătat în live câteva din urmele lăsate de măcel.

Gone Barbarul a reușit să se facă remarcat anul acesta în lumea interlopă după ce le-a transmis amenințări fraților Adrian și Vasile Corduneanu, pe motiv că aceștia i-au înjurat fratele. Tot anul acesta, el a anunțat că a pus stăpânire pe ”toată Constanța” și că oricine drește să-și deschidă o afacere aici trebuie să treacă pe la el. Ulterior, el și-a retras afirmațiile, spunând că nu a fost bine înțeles.