Premieră la “Bravo, ai stil!” Transformarea spectaculoasă a Ilincăi Vandici, semnată de cei trei jurati ai emisiunii. Culisele unui styling perfect

Ilinca Vandici, transformare spectaculoasă! Prezentatoarea “Bravo, ai stil!” a devenit muza celor trei jurati ai emisiunii! Ilinca Vandici este în centrul acestei explozii de eleganță și creativitate! Pentru prima dată în istoria show-ului, cei trei distinși jurați au pus la cale un styling complet pentru prezentatoarea show-ului, acestia punându-și amprenta distinctivă asupra fiecărui detaliu al tinutei vedetei, de la ținută pana la accesorii și machiaj. Rezultatul spectaculos va fi dezvăluit într-o ediție cu totul speciala “Bravo, ai stil!, chiar in această seară, imediat după serialul "Melek".

Maurice Munteanu s-a ocupat de tinuta prezentatoarei de la “Bravo, ai stil!”, Raluca Badulescu de accesorii, iar Alexandru Abagiu de machiajul acesteia. Pentru coafura, a intervenit Sorin Stratulat, celebrul hairstylist.

Maurice Munteanu a apelat la piese vestimentare din cele mai noi colecții de branduri de top, iar rezultatul il veti putea vedea in aceasta seara, intr-o noua editie “Bravo, ai stil!”, la Kanal D.

"Ne-am adunat aici pentru a realiza un fel de exercițiu stilistic, este o premieră în cele 8 sezoane de <Bravo, ai stil!>. Alexandru Abagiu o machiaza, eu o voi imbraca, iar Raluca Bădulescu va accesoriza ținuta. Eu am făcut o selecție din cele mai noi colecții, branduri care sunt foarte cool la ora actuală. Este vorba despre un look deconstruit, sexy, dar extrem de real, în același timp, cu foarte mici accente masculine dar și ultra sexy, pentru a balansa acest efect. Genul de piese care, din punctul meu de vedere, fac parte din ceea ce înseamnă elemente esențiale într-o garderobă. Este prima oară când o stilizez pe Ilinca Vandici", a declarat Maurice Munteanu.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Apariție rară pe plajă, în Eforie Nord. „Nu este un animal foarte prietenos cu omul”. Imagini virale- stirileprotv.ro

Raluca Bădulescu, un icon in materie de styling, și-a adăugat amprenta prin accesorii, accentuând ținuta Ilincai cu elemente statement.

" Ilinca este muza și inspirația noastră, Maurice o va îmbrăca, eu o voi accesoriza, iar Alex îi va face un make-up divin! M-am gandit sa apelez la diamante, insa accesoriile pe care le-am propus eu sunt mult mai statement in combinatie cu tinuta pe care i-a gandit-o Maurice. Accesoriul pe care il va purta este evaluat la aproximativ 10.000 de lei, iar bratara la 2000 de lei. Facem o tinuta pe mode moderne!”, a spus Raluca Bădulescu.

Cu un machiaj expresiv și în tendințe, Alexandru Abagiu a scos în evidență frumusețea naturală și personalitatea Ilincăi.

Citeste si: „Dumnezeu a scris 'VIAȚĂ' în dreptul meu, iar Beni a fost ca un înger pe care Dumnezeu l-a folosit să aibă grija de mine.” Dana Roba a postat un mesaj emoționant despre Beni, pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Noi detalii despre starea de sănătate a lui Jamie Foxx. Ce s-a întâmplat cu marele actor- radioimpuls.ro

"Am aceleași emoții pe care le-am avut și când am lucrat cu vedetele de talie internațională precum Salma Hayek sau Jane Fonda… Ideea de baza pleaca de la un tot unitar, ne-am consultat înainte … M-am gândit de data aceasta să apelez la un ruj rosu, un cat eye, iar Sorin va crea o coafura extrem de moderna, un wet look usor frizat…” a menționat Alexandru Abagiu.

“Cortina” se ridică în această seară pentru a dezvălui stylingul uluitor al Ilincai Vandici, purtand semnatura celor trei jurati, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Alexandru Abagiu. Transformarea aceasta poate fi urmărită în cadrul ediției concept "Bravo, ai stil!", difuzată in aceasta seara, imediat după serialul turcesc "Melek".