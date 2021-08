Singurii urși panda roșii din România au devenit părinți [Sursa foto: PixaBay] 15:44, aug 5, 2021 Autor: Elena Popescu

Premieră la Grădina Zoologică din Brașov! Singurii urși panda roșii din România au devenit părinți. Puii de panda roșu au aproximativ opt săptămâni.

Singurii urși panda roșii din România au devenit părinți. Peggy și Benji trăiesc la Grădina Zoologică din Brașov, iar în urmă cu opt săptâmâni, femela a adus pe lume doi pui, care au trecut cu bine peste perioada critică, potrivit reprezentanților de la Zoo.

,,Avem marea bucurie să vă prezentăm acești puiuți de panda roșu, un mascul și o femelă, primii pui de panda roșu născuți în captivitate în România.

De altfel și cuplul pe care noi îl avem, Peggy și cu Benji, sunt singurii din țara noastră. Ne bucurăm foarte mult de acest eveniment unic, pentru că acesta este un semn că lucrurile merg foarte bine, condițiile sunt propice, pentru că a avut loc această împerechere și avem acești puiuți care sunt sănătoși- ați văzut- unul are 415 de grame, masculul, iar femela 520. Lucrurile merg bine din acest punct de vedere.Cred că cei mai fericiți suntem pentru că reușim practic să contribuim la conservarea acestei specii pe cale de dispariție. Credeți-mă că la nivel mondial este un lucru extraordinar și ne bucură nespus de mult că Brașovul se află astăzi la acest nivel. Despre puiuți pot să vă zic că până la vârsta de cinci luni ei voi fi alăptați, abia după aceea vor fi înțărcați, deci sunt dependenți de mamă, motiv pentru care nu vom putea să-i vedem decât atunci când vor ieși cu mama lor, lucru care se întâmplă practic undeva după două luni.Nume încă nu le am dat, vom proceda exact ca și în cazul părinților, vom merge pe propuneri din partea brașovenilor, după care vom supune la vot și le vom da numele celor doi puiuți. Pe mine cred că cel mai mult mă încântă faptul că efectiv suntem parte din conservarea acestei specii! Este un lucru extraordinar. Sunt curios unde se va hotărî că vor merge acești puiuți, pentru că totul este coordonat la nivel european“, a declarat viceprimarul Brașovului, Sebastian Rusu, potrivit Mediafax

Peggy și Benji, aduși la Zoo Brașov din Suedia și Croația

Urșii panda roșii au fost aduși în custodie pe perioadă nedeterminată la Grădina Zoologică din Brașov din Suedia și Croația.

Alin Pânzaru, directorul Grădinii Zoologice Brașov, a declarat că nicăieri în țară nu mai există specia de urși panda roșii.

„De fiecare dată când trec pe lângă acest țarc, îmi amintesc cu plăcere când am început discuțiile cu cei de la Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și le-am spus că ne-am dori această specie. A fost un pic riscant, pentru că noi am am propus construcția acestui spațiu când încă nu aveam acordul coordonatorului pentru a găzdui această specie. În România nu mai există niciun astfel de exemplar. De fiecare dată când întrebam- am avut multe conversații destul de lungi cu coordonatorul speciei- ne întâmpina cu un refuz, diplomatic de altfel, și el ne-a spus că dacă nu suntem membri cu drepturi depline ai EAZA (Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice) nu ne pot da, indiferent cât de mult ne am dorit noi sau cât de bune sunt condițiile. Însă după mai multe discuții, mai ales pentru că, în comparație cu orice altă grădină zoologică din România, am fost susținuți de către municipalitate și s-au făcut toate demersurile pentru ca noi să îndeplinim toate condițiile, nu numai pentru această specie, ci și pentru alte specii care au venit la Brașov, coordonatorul, într-un final, a hotărât ca Peggy să vină în Brașov. După un an, cu și mai mare bucurie, am aflat din raportul pe care coordonatorul speciei îl dă la început de an că ne-a fost alocat un mascul, din Zagreb. Chiar fusesem în vizită la Grădina Zoologică Zagreb și am văzut puiuții. Îi văzusem, și am zis «Uite ce fain ar fi să avem și noi pereche». A venit Benji. Am zis că cine știe când, după cât timp, se vor împerechea sau nu știu, și am avut o altă mare bucurie când am fost anunțat de către colegii mei că avem pui”, a explicat Alin Pânzaru, directorul Grădinii Zoologice Brașov.