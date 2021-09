Premieră pentru Loteria Română! Lozul “Alb Negru” poate aduce câștiguri de până la 10.000 de lei!

loz "Alb Negru" [Sursa foto: Loteria Română] 18:36, sep 17, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

Lozul “Alb Negru” este șansa pe care loteria Română o oferă celor care vor să își încerce norocul. Prețul acestuia este de 4 lei și poate fi câștigător pentru 910.146

de persoane, cu o valoare toatlă a premiilor de 7.440.000 lei.

Conform celor de la Loteria Română, cel mai valoros premiu oferit de lozul “Alb Negru” este în valoare de 100.000 de lei. De asemenea, mai există și câștiguri de 4, 8, 10, 40, 1000 și 10.000 de lei.

Cum arăta Andrei Duban pe vremea când prezenta extragerile de la Loto 6 din 49

Andrei Duban, născut pe 19 iunie 1972 în Bucureşti, este actor de film, om de radio şi televiziune, dar şi voice over. Pe lângă toate acestea, Andrei Duban a prezentat extragerile Loto 6 din 49.

Andrei Duban a absolvit Academia de Teatru și Film, secția Actorie, în clasa marelui profesor Ion Cojar.

De-a-lungul carierei sale, Andrei Duban a colaborat cu numeroase televiziuni din România, ba chiar a prezentat extragerile de la Loto 6 din 49.

Totodată, în 2011, actorul a prezentat "Cafeaua de dimineață" la Kanal D.

Andrei Duban şi-a împrumutat vocea în dublajul desenelor animate: Gemenii Cramp, Orașul Purceilor şi Ce-i cu Andy, dar şi în numeroase reclame, cea mai actuală fiind reclama de la M&M'S (Bulina Roșie).

Andrei Duban este căsătorit de mai mulţi ani cu Grațiela Duban, o blondă superbă care a participat la Survivor România.

Cei doi soţi au împreună un fiu.

Andrei Duban a slăbit 13 kg într-o lună

Recent, Andrei Duban a fost invitat într-o emisiune TV, unde a mărturisit că a slăbit 13 kilograme într-o lună, asta după ce şi-a micşorat stomacul.

”Am slăbit de la 98 -100 de Kg. Am slabit 13 Kg într-o lună. Acum o lună aveam 100 de KG. Am slăbit natural, cu ajutorul unui prieten. Mi-am taiat stomacul, se numește bariatrie. Am intrat marți în clinică și vineri am ieșit. Operația a fost anestezie totală. Acest tip de operație este unul eficient”, a spus Andrei Duban într-o emisiune TV.

Celebrul actor a mărturisit că organismul său şi-a dat reset, iar după operaţie se simte mult mai bine, iar problemele de sănătate s-au ameliorat.

”Acum din două guri de mâncare mă satur. Iau și vitamine, mănânc absolut orice, dar puțin, pentru că simţi că te saturi. Înainte, trigliceridele erau pe pereţi, colesterolul la fel, aveam probleme și cu tensiunea. Acum inima și-a revenit, mi-am dat un reset organismului. Sunt alt om. Dincolo de kilograme, e vorba și de încrederea în sine, de când sunt căsătorit nimeni nu m-a mai numit ”slăbănogule”, acum soția mea se simte amenințată”, a mai spus actorul.