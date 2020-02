Ludovic Orban a sărit de la balconul iubitei sale, aşa cum a mărturisit într-un interviu acordat în 2010. Actualul prim-ministru a fost întrebat la ce vîrsă s-a îndrăgostit pentru prima oară şi de cine. “Eram in clasa a VI-a la Scoala Sportiva, ea era colega cu mine, era blonda, pistruiata si o chema Mariana Fratila. Era mai mare cu jumatate de cap decat mine, de altfel asa erau toate fetele”, a mărturisit Orban pentru Cancan. (vezi cum arată vila lui Ludovic Orban)

“Cu Mariana inventasem un soi de limbaj, un cod, si ne scriam biletele in ore. Am si incasat-o odata de la profesorul de matematica pentru o scrisoare.”, a mai spus Orban. “Care a fost relatia cu femeile din viata dumneavoastra? Ati fost in rolul seducatorului sau al sedusului?”, a fost chestionat politicianul. „In general, am fost constant in relatiile mele si, de cele mai multe ori, nu eu am provocat despartirea, ci ele, lucru care este dureros”, a explicat Ludovic Orban.

