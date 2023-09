In articol:

Premiile Emmy 2023. Află cine au fost câștigătorii de anul acesta. Serialul Succesiunea a avut 27 de nominalizări, urmat de The last of us”, cu 24.

Câștigătorii premiilor Emmy 2023

Anul acesta, premiul pentru cel mai bun serial dramatic a fost oferit pentru „Succesiunea”.

A avut un total 27 de nominalizări, printre care cea mai bună dramă, cea mai bună actriță în rol principal (Sarah Snook) și cei mai buni trei actori în rol principal (Brian Cox, Kieran Culkin și Jeremy Strong).

Cel mai bun serial de comedie de anul acesta a fost „Ted Lasso”. Printre nominalizările din acest an se regăsesc „Școala Abbott”, „Barry”, „Ursul”, „Jury Duty”, „Minunata doamnă Maisel”, „Crime în imobil”, „Wednesday”.

Premiul pentru cel mai bun serial antologic a fost obținut de „The White Lotus”

Jason Sudeikis a primit premiul pentru cel mai bun actor de comedie, pentru rolul său din „Ted Lasso”, iar cel pentru cea mai bună actriță de comedie a mers către Jean Smart, datorită rolului său din Hacks.

Cel mai bun actor de dramă a fost Lee Jung-jae, datorită interpretării sale din „Squid Game”.

Premiile Emmy 2023 Lista completă a câștigătorilor [Sursa foto: Shutterstock]

Premiile Emmy 2023

Premiile Emmy sunt considerate cele mai înalte distincţii din lumea televiziunii oferite de către Academy of Television Arts & Sciences. Anul acesta au fost decernate în cadrul unei ceremonii în direct în centrul oraşului Los Angeles, pe data de 18 septembrie.

„The Last of Us”, prima adaptare a unui joc video, a obținut 24 de nominalizări la premiile Emmy din acest an.

Pe locul următor s-a clasat al doilea sezon din „Lotusul alb”, cu 23 de nominalizări.

Iată ce actori au fost nominalizați anul acesta pentru premiile Emmy:

Cel mai bun actor în rol principal:

Jeff Bridges („The Old Man”)

Brian Cox („Succesiunea”)

Kieran Culkin („Succesiunea”)

Bob Odenkirk („Better Call Saul”)

Pedro Pascal („The Last of Us”)

Jeremy Strong („Succesiunea”)

Cea mai bună actriță în rol principal – serial dramatic:

Sharon Horgan („Bad Sisters”)

Melanie Lynskey („Yellowjackets”)

Elisabeth Moss („Povestea slujitoarei”)

Bella Ramsey („The Last of Us”)

Keri Russell („Diplomata”)

Sarah Snook („Succesiunea”)

Premiile Emmy 2023 Lista completă a câștigătorilor [Sursa foto: Shutterstock]

Cel mai bun actor în rol principal – serial de comedie:

Bill Hader („Barry”)

Jason Segel („Shrinking”)

Martin Short („Crime în imobil”)

Jason Sudeikis („Ted Lasso”)

Jeremy Allen White („Ursul”)

Cea mai bună actriță în rol principal – serial de comedie:

Christina Applegate („Nu mai exiști pentru mine”)

Rachel Brosnahan („Minunata doamnă Maisel”)

Quinta Brunson („Școala Abbott”)

Natasha Lyonne („Poker Face”)

Jenna Ortega („Wednesday”)

Cel mai bun actor – miniserie:

Taron Egerton („Black Bird”)

Kumail Nanjiani („Bun venit la Chippendales”)

Evan Peters („Dahmer – Monstru: Povestea lui Jeffrey Dahmer”)

Daniel Radcliffe („Weird: The Al Yankovic Story”)

Michael Shannon („George & Tammy”)

Steven Yeun („Râcă”)

Surse: mediafax.ro, tvmania.ro