Premiile Oscar 2021. Lista completă a câștigătorilor. Ce s-a întâmplat cu nominalizările primite de "Colectiv", pentru cel mai bun documentar

Anul acesta a avut loc cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar. Ceremonia

Premiile Oscar 2021- Lista completă a câștigătorilor

s-a desfășurat conform restricțiilor, cu număr de invitați limitat.

Lista completă de premii obținute în cadrul galei Oscar 2021:

Cel mai bun film: "Nomadland"

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins ("The Father")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand ("Nomadland")

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Yuh-Jung Youn ("Minari")

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Another Round" (Danemarca)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul

Cea mai bună scenografie: "Mank"

Cel mai bun scenariu adaptat: "The Father"

Cel mai bun scenariu original: "Promising Young Woman"

Cea mai bună imagine: "Mank"

Cel mai bun montaj: "Sound of Metal"

Cea mai bună coloană sonoră: "Soul"

Cel mai bun cântec original: "Fight For You" (interpretat de H.E.R. pentru filmul "Judas and the Black Messiah")

Cel mai bun sunet: "Sound of Metal

Cele mai bune efecte vizuale: "Tenet"

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "Ma Rainey's Black Bottom"

Cele mai bune costume: "Ma Rainey's Black Bottom"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "If Anything Happens I Love You"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "Two Distant Strangers"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "My Octopus Teacher"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Colette"

Premiul umanitar Jean Hersholt: Tyler Perry şi Motion Picture & Television Fund (MPTF)

Trofeele Oscar sunt acordate în urma voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane.

Anthony Hopkins, premiu pentru cel mai bun actor în rol principal

Anthony Hopkins a primit trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal în filmul "The Father"[Sursa foto: Facebook]

Anthony Hopkins a primit trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal în filmul "The Father".

Reacțiile internauților nu au fost pozitive după această desemnare. Mulți au criticat acest premiu, cât și lipsa unui discurs din partea actorului.

"Mutarea categoriilor a dat impresia că au păstrat premiul pentru cel mai bun actor pentru a-l omagia pe Chadwick Boseman. Dar apoi Anthony Hopkins cîștigă, nu ține nici măcar un discurs, dar totuși câștigă.", a scris un fan pe Twitter.

Frances McDormand a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal

Frances McDormand a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării sale din filmul "Nomadland".

"Nomadland" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film

La această categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Nomadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal", "The Trial of the Chicago 7".

"My Octopus Teacher", trofeul Oscar pentru cel mai bun documentar. "Colectiv" nu a câștigat, dar rămîne în istorie

"My Octopus Teacher" a fost desemnat cel mai bun lungmetraj documentar.

La această categorie au fost nominalizate documentarele "My Octopus Teacher", "colectiv", "Crip Camp", "The Mole Agent", "Time".