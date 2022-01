Premiile OSCAR 2022. Care sunt filmele cu cele mai mari șanse la premii [Sursa foto: Shutterstock] 11:51, ian 18, 2022 Autor: Elena Popescu

Premiile OSCAR 2022. Care sunt filmele cu cele mai mari șanse la premiile din acest an. Totodată vezi când are loc Gala Premiilor OSCAR 2022.

Când are loc Gala Premiilor OSCAR 2022

Nominalizările la Premiile Oscar 2022 vor avea loc pe data de 8 februarie, în timp ce gala de decernare a Premiilor OSCAR 2022 vor avea loc pe 27 martie 2022.

Însă specialiștii au făcut predicții despre producțiile, dar și actorii care au mari șanse la Premiile OSCAR din acest an.

Pentru ultima oară, Gala Premiilor OSCAR 2022 va avea loc respectându-se condițiile impuse de pandemie.

Predicții Premiile OSCAR 2022

Printre producțiile cu cele mai mari șanse la Premiile Oscar 2022 se numără: fimul Dune, pelicula House of Gucci, fimul The Power of Dog și King Richard.

Predicții Premiile OSCAR 2022. Dune

Una dintre producțiile care poate obține mai multe nominalizări la Oscar 2022, este pelicula ”Dune”. Filmul a avut încasări la box office de peste 350 de milioane de dolari. ”Dune” este o ​intepretare a poveștii SF scrise de Frank Herbert, regizorul Denis Villeneuve a ales o distribuție de top, care include în roluri principale vedetele noului val de actori, Zendaya și Timothee Chalamet.

”Planeta mea, Arrakis, este atât de frumoasă când soarele este jos pe cer. Poţi vedea cum în aer pluteşte mirodenia rostogolindu-se peste nisipuri. Cei veniţi din afară ne devastează pământurile în fața ochilor noştri”, așa arată un monolog din filmul „Dune”.

Predicții Premiile OSCAR 2022. House of Gucci

Un alt film popular care are șanse la Premiile Oscar este ”House of Gucci”. Totodată, Lady Gaga, protagonista filmului, are șanse să fie nominalizată la categoria ”Cea mai bună actriță”.

În pelicula lui Ridley Scott, ”House of Gucci”, joacă și actrița Mădălina Ghenea.

Predicții Premiile OSCAR 2022. The Power of the Dog

Criticii de film îi dau șanse și peliculei ”The Power of the Dog”, care prezintă transformarea lui Benedict Cumberbatch din Sherlock Holmes într-un cowboy american pur sânge, dur și masculin. O abuzează pe noua soție a fratelui lui și pe fiul acesteia, tânăr student la Medicină. Dar, până la urmă, începe să-l ia pe băiat sub aripa lui.

Filmul este o coproducție Noua Zeelandă/Australia/Canada/UK în regia lui Jane Campion, extrem de lăudată.

Predicții Premiile OSCAR 2022. King Richard

Fimul ”King Richard”, în regia lui Reinaldo Marcus Green, îl aduce pe Will Smith pe marile ecrane, în rolul lui Richard Williams, tatăl și antrenorul surorilor Serena și Venus, care și-a dat fiicele la tenis după ce a văzut-o jucând pe Virginia Ruzici.

Will Smith nu a mai fost nominalizat de 15 ani la Premiile Oscar, însă anul acesta are șanse să câștige marele premiu.

