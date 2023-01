In articol:

Când au loc Premiile Oscar 2023. Iată pe ce dată vor fi decernate Premiile Oscar 2023! Vezi când se va anunța lista finală a nominalizaților la cele mai așteptate premii ale anului.

Când se anunță nominalizările la Premiile Oscar 2023

Lisa finală a nominalizărilor la Premiile Oscar 2023 va fi anunțată pe 24 ianuarie, în timp ce premiile vor fi decernate pe 12 martie 2023. Iată lista completă a nominalizaţilor pentru "Cea mai bună melodie Originală" la Premile Oscar din 2023:

The Weeknd – Nothing Is Lost (You Give Me Strength) (Avatar: The Way of Water)

Rihanna – Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

Jazmine Sullivan – Stand Up (Till)

Lady Gaga – Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

Norah Jones and J. Ralph – Dust & Ash (The Voice of Dust and Ash)

Taylor Swift – Carolina (Where the Crawdads Sing)

LCD Soundsystem – New Body Rhumba (White Noise)

Selena Gomez – My Mind & Me (Selena Gomez: My Mind & Me)

Ryan Reynolds and Will Ferrell – Good Afternoon (Spirited)

Sofia Carlson and Diane Warren – Applause (Tell It Like a Woman)

Giveon – Time (Amsterdam)

Son Lux, Mitski, and David Byrne – This Is A Life (Everything Everywhere All at Once)

Gregory Mann – Ciao Papa (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

Rita Wilson – Til You’re Home (A Man Called Otto)

Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava – Naatu Naatu (RRR)

Vezi şi cele 15 filme nominalizate pentru cea mai bună coloana sonoră la ediţia 95 a Premiilor Academiei:

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

The Banshees of Inisherin

Black Panther: Wakanda Forever

Devotion

Don’t Worry Darling

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Nope

She Said

The Woman King

Women Talking

Premiile Oscar 2023. Când se anunță nominalizările la cele mai așteptate premii cinematografice ale anului [Sursa foto: Facebook The Academy]

Când vor fi decernate Premiile Oscar 2023

Pe ce dată vor fi decernate Premiile Oscar 2023. La fel ca și anul trecut, cel care va găzdui marele eveniment și va anunța câștigătorii Premiilor Oscar 2023 va fi Jimmy Kimmel.

„Să fiu invitat să prezint Premiile Oscar pentru a treia oară este o onoare pentru mine. Mă declar extrem de recunoscător Academiei pentru că m-a invitat”, a spus Jimmy Kimmel despre propunerea de a prezenta Premiile Oscar 2023.

Printre producțiile favorite nominalizate la Premiile Oscar 2023 se numără Top Gun: Maverick, Tár, Everything Everywhere All At Once, Elvis, Black Panther: Wakanda Forever, The Fabelmans and The Banshees of Inisherin.

sursă: inews.co.uk