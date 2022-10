Preotul care demonstrează că încă există bunătate în lume! Mihail este îngerul copiilor bolnavi de cancer: „M-am simțit pierdut”

In articol:

În zilele de azi vedem foarte multă cruzime în lume. De la războiul din Ucraina, la luptele de stradă din Iran, pare că toată lumea a devenit crudă și că nimeni nu vede mai departe de interesul personal.

Iată însă că nu toată lumea este așa, iar cel mai bun exemplu este preotul Mihail Bucă, care a devenit un adevărat înger pentru copiii bolnavi de la un celebru institut din Capitală.

Preotul Mihail Bucă își dedică viața pentru a ajuta micuții de la Institutul Fundeni. [Sursa foto: Captură foto]

Mihail Bucă, la căpătâiul copiilor bolnavi de leucemie

Mihail Bucă este foarte dedicat și își dorește să aline durerea micuților care suferă pe paturile de spital. Preotul organizează campanii pentru a strânge fonduri care se duc în totalitate pentru ajutorarea micuților de la Institutul Oncologic. Însă asta nu e tot, pentru că preotul apelează și la rugăciune.

Părintele se roagă de luni de zile cu lacrimi fierbinți pentru ca Dumnezeu să se îndure de micuții care suferă și care își duc crucea așa cum pot.

„Am avut multe concerte umanitare și aceste concerte umanitare au fost pentru copii, pentru mame cu diferite cauze și niciodată nu m-am gândit că suferința v-a lovi mine, adică o suferință profundă. Din cei cinci copii, patru sunt sănătoși. M-am simțit pierdut. Nu știu cum să mă rog. Am nevoie de oameni care vin lângă mine, Oameni care gândesc limpede. Am primit sfatul de la muți preoți care mi-au spus: Dumnezeu are cu tine o lucrare. Lucrarea este Iren. Am văzut că toată lumea se roagă pentru noi, am zis zic trebuie să fac ceva pentru această secție de Oncologie Pediatrică”, a povestit preotul pentru Antena 3.

Preotul încearcă să ajute cum poate pentru ca secția de Oncologie Pediatrică a spitalului din Fundeni să fie cât mai modernă. Astfel, Mihail Bucă se implică în strângerea de fonduri pentru achiziționarea unei aparaturi moderne.

„Hai să încercăm să aducem aparatură modernă, să încercăm cât putem. Îmi doresc foarte mult să facem un spațiu de joacă. Din păcate, spitalele sunt vechi, nu avem ce să facem. Ne-am gândit cu doamna manager să facem sus pe terasă spitalului. Îi rog pe toți care vor să vină către noi cu idei, cu finanțe să facem sus un loc de joacă pentru copii. Apoi vine alt proiect, lucrurile nu se termină. Facem o campanie națională și apelez și la domnii miniștrii și la guvern, la cei care ne conduc. Avem nevoie de un spital nou. Fiecare cu cât puteți să ajutați acești copii, să le aducem zâmbetul pe buze, Hai să facem toți o lume mai bună, să ajutăm la spitalul nou!”, a mai povestit preotul pentru sursa citată anterior.