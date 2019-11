Comedia este la loc de cinste in fiecare seara de sambata, la Kanal D! „Moldovenii” isi fac de cap in satul unde totul este posibil. Gaurenii de Jos palpita de viata si de situatii care starnesc hazul. Unul dintre cele mai pitoresti personaje este preotul Vasile, interpretat de Vasile Pantiru.

Preotul care si-a facut debutul in televiziune la 56 de ani! #Vasile Pantiru il interpreteaza memorabil pe parintele Vasile, in serialul “Moldovenii”, de la Kanal D!

Tehnician CFR de profesie, Vasile Pantiru, in varsta de 56 de ani, nu si-a imaginat niciodata ca va ajunge, in prag de pensionare, sa fie actor intr-un serial de televiziune de succes. Ceea ce a inceput initial ca o provocare "aruncata" de acum mai tinerii lui colegi Petronel Gongeanu si Iulian Mehedint s-a transformat rapid in ceva foarte serios, pentru care Vasile isi face temele riguros, cautand situatii si povesti care sa fie o adevarata sursa de inspiratie pentru ca personajul sau sa fie unul cat se poate de veridic.

, povesteste Vasile Pantiru.

Prin ce aventuri va trece parintele Vasile, dar si ceilalti locuitori ai comunei Gaurenii de Jos, veti putea afla urmarind sambata aceasta, incepand cu ora 22.00, un nou episod al serialului "Moldovenii", difuzat la Kanal D.