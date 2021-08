Preşedintele Afganistanului își dă demisia după ce talibanii au preluat Kabulul. Cine îl va înlocui

In articol:

Preşedintele Afganistanului a luat o dicizie radicală, după ce talibanii au preluat controlul capitalei statului, Kabul. Ashraf Ghani a anunțat că își dă demisia, iar mai apoi va fi format un Guvern interimar.

Începând de săptămâna trecută, talibanii au preluat controlul asupra unor oraşe afgane importante, precum Kandahar, Herat şi Lashkar Gah, în cele mai multe cazuri fără a întâmpina rezistenţă.

Se pare că în funcția de președinte al Afganistanului ar urma să fie desemnat Mullah Baradar, după ce Ashraf Ghani va renunța la putere în următoarele ore.

Talibanii au pus stăpânire pe palatului prezidenţial din Afganistan pentru a realiza transferul de putere. După discuțiile dintre Guvernul afgan şi negociatorii talibanilor, se pare că se va forma un nou Guvern interimar. Potrivit Reuters, gruparea islamistă nu-și dorește să facă nicio victimă, ci vrea să preia controlul capitalei afgane în deplină pace.

Mai mult, purtătorul de cuvânt al talibanilor spune că nu va exista nicio răzbunare acum că sunt la putere, iar cei care au servit statul și armata vor fi iertați și, de asemenea, face apel la populație să rămână în țară și să nu se teamă de ei.

Capital Kabul right now, Traffic blocked, everyone is in a hurry and are rushing to their homes. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/QqDXwUm5c7