Președintele Ucrainei într-un discurs istoric în Parlamentul României: „Împreună trebuie să oprim aceşti oameni inadecvaţi care s-au obişnuit să nu fie pedepsiţi” Ce spune un expert în comunicare despre strategia lui Zelensky? | EXCLUSIV

Președintele Ucrainei a amuțit plenul reunit al parlamentului cu imaginile masacrului comis de armata rusă în orașul Bucha, din apropierea Kievului.

Volodymyr Zelensky: „Poporul român s-a ridicat şi s-a apărat doborând un regim care era inadecvat, pentru că era singura cale.”

În discursul rostit luni seară, prin videoconferință, în fața aleșilor României, Volodymyr Zelensky a menționat și revoluția din decembrie 1989.

Președintele Ucrainei a deplâns crimele Rusiei din Bucha, care au șocat o lume întreagă după ce forțele ucrainene au eliberat orașul sâmbătă. Zelensky a afirmat că, pe lângă civilii executați care apar în imaginile publicate de autoritățile din Ucraina, soldații ruși au violat femei și au torturat civili, așa că numărul victimelor este posibil să fie și mai mare.

Cuvântarea lui Zelesnky a făcut trimitere și la căderea regimului comunist din România și a cerut sprijinul României pentru refacerea Ucrainei după terminarea războiului.

„Poporul român s-a ridicat şi s-a apărat doborând un regim care era inadecvat, pentru că era singura cale. Stimate popor român, împreună trebuie să oprim aceşti oameni inadecvaţi care s-au obişnuit să nu fie pedepsiţi, că li se permite orice.(...) Ucraina nu este ultima ţintă a agresiunii ruseşti, ocupanţii ruşi vor că treacă de Mikolaev ca să ocupe Odesa iar de la Odesa urmează Moldova. (...) Este fundamental să apărăm independenţa Moldovei iar asta înseamnă securitatea în întreaga regiune a Dunării, în prezent pe teritoriul Ucrainei se decide soarta întregii Europe de est şi a Mării Negre.(...) Sunt convins că România va susţine tot ce trebuie pentru a impune dreptatea, sunt convins că România şi firmele româneşti vor participa la programele de refacere a Ucrainei de după război”, a spus Volodymyr Zelensky în plenul reunit al Parlamentului României.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Politica este în primul rând cuvânt, înainte de a fi bâtă.”

Cristian Pîrvulescu, profesor de științe politice la SNSPA [Sursa foto: Facebook]

Societatea civilă din România și instituțiile Statului Român au sărit în ajutorul Ucrainei încă din primele zile de război și continuă să sprijine atât eforturile de război ale vecinilor cu resurse, cât și refugiații ajunși pe teritoriul româniei.

„Sigur, nu putem ignora apropierea geografică. Românii au fost solidari și asta spune ceva despre starea de spirit a românilor. Românii nu au avut de suferit după toată propaganda pro-rusă, propaganda aceasta ultraconservatoare, care a fost făcută pe rețelele sociale de trolli ruși vreme de 10 ani de zile. În momentele cruciale, au putut să recunoască valorile morale”, le-a spus Cristian Pîrvulescu jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Criticii lui Volodymyr Zelensky îi reproșează numărul mare de intervenții de când a început războiul, intervenții care l-au purtat prin marile parlamente ale Europei și l-au adus în postura de a lua cuvântul inclusiv la premiile Grammy ale industriei muzicale. Cristian Pîrvulescu s-a arătat surprins de reacția celor care aleg să îi reproșeze Președintelui Ucrainei că prezintă sincer situația țării sale în vreme de război.

„Și ce ar trebui să facă? Să se ducă să moară cu arma în mână? Este președinte! El trebuie să creeze empatie și sprijin pentru Ucraina și cred că a reușit acest lucru. A făcut-o la Grammyuri și nu la Oscaruri? Foarte bine! Folosește momente în care există un public impresionant la care pot să ajungă ideile pe care le transmite, un public care se solidarizează cu Ucraina, care sprijină Ucraina. Aici vorbim despre o situația în care o armată agresoare, care nu are în mod discreționar civili, care bombardează, care terorizează, se opune unui președinte care nu are arme, are doar cuvântul și posibilitatea de a se exprima. Este o armă redutabilă! Politica este în primul rând cuvânt, înainte de a fi bâtă. Bâtă este doar pentru cei incapabili să vorbească, cum este Vladimir Putin”, a adăugat Cristian Pîrvulescu.