Președintele Ucrainei, mesaj pentru România! Impresionat de ajutorul dat ucrainenilor, Volodimir Zelensky a venit cu declarații publice, care s-au viralizat imediat

Volodimir Zelensky este impresionat de ajutorul acordat de România cetățenilor ucraineni care au fugit din calea războiului și au venit în țara noastră. Mai mult, președintele Ucrainei declarară că este recunoscător lui Klaus Iohannis.

Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei [Sursa foto: Shutterstock]

Volodimir Zelensky cere ca Ucraina să fie primită în Uniunea Europeană în procedură de urgență.

„Soldații noștri nu luptă doar pentru țara noastră, luptă pentru toată Europa. Pentru toți copiii din Europa. Suntem recunoscători partenerilor că sunt alături de noi, dar scopul nostru e să fim alături de toți europenii și cel mai important, să fim la egalitate. Sunt sigur că asta este corect, sunt sigur că asta am meritat. Sunt sigur că este posibil”, a declarat președintele Ucrainei.

În discursul său public, președintele ucrainean a avut un mesaj și pentru militarii ruși.

„Părăsiți tehnica militară și plecați, nu credeți în ce vă spun comandanții voștri, pur și simplu plecați. Întreb mamele, copiii, tații din Rusia: mii de soldați de ai voștri au picat deja, pentru ce ați venit, de ce ați veni?”, a declarat președintele Zelensky.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică seara că Ucraina este dorită în Uniunea Europeană.

„Avem un parcurs cu Ucraina care include, spre exemplu, integrarea pieței ucrainene în piața unică.

Avem și o strânsă cooperare pe rețeaua energetică, spre exemplu. Avem atât de multe domenii în care lucrăm foarte strâns împreună și, într-adevăr, de-a lungul timpului, sunt de-ai noștri. Ucrainenii sunt de-ai noștri și îi vrem în Uniunea Europeană.”, a spus ea.

De asemenea, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a spus că va avea loc o dezbatere privind o viitoare aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Președintele Ucrainei este recunoscător României pentru contribuția la apărarea tarii sale și pentru susținerea aderării la UE.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.🇷🇴🤝🇺🇦