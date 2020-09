”Prețul fericirii”, 2 septembrie. Yildiz, un nou început

Odata cu disparitia lui Ender, vietile tuturor s-au schimbat definitiv. Femeia a suferit un accident, cazand in mare, si este de negasit. Yildiz, in schimb, traieste momente fericite. Ea afla ca este insarcinata si poarta in pantec copilul lui Halit. Yildiz se teme insa ca lui Ender i-a fost inscenat totul si se teme ca ea va fi gasita vinovata. Yildiz se teme pentru viata copilului ei si pleaca, impreuna cu mama ei, intr-un loc in care nu o cunoaste nimeni, la kilometri distanta de orasul in care ducea o viata de huzur.

Halit incearca din rasputeri sa-si ajute fiul, pe Erim, care se confrunta cu o severa cadere psihica. Tanarul nu poate trece peste disparitia parintelui matern. El crede ca mama sa a fost ucisa.

Desi s-au cunoscut recent, Halit traieste o frumoasa poveste de iubire alaturi de Sahika, si planuieste sa se casatoreasca cu aceasta. Nimeni nu isi imagineaza ca Yildiz, despre care nimeni nu mai stie nimic de luni de zile, planuieste o revenire pe cinste.

Nu ratati in aceasta seara un nou episod plin de suspans, odata cu debutul celui de-al treilea sezon “Pretul fericirii”, incepand cu ora 20:00, la Kanal D. Indragita productie va putea fi urmarita, incepand de saptamana viitoare, cinci zile pe saptamana, de luni pana vineri, de la ora 20:00.