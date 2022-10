Prețuri mai mari pentru biletele de tren. Cât ar putea plăti călătorii, începând din anul 2023. Decizia CFR

In articol:

CFR Călători ar putea crește prețul biletelor de tren, începând cu 2023, din cauza facturilor mari la energia electrică.

Cu cât ar putea crește prețurile la biletele de tren din 2023

CFR Călători anunță o posibilă majorare a prețurilor la biletele de tren din 2023, dacă inflația va crește foarte mult. Iată cât ar putea plăti călătorii pentru biletele de tren începând de anul viitor!

,,În legislaţie se spune că majorarea preţurilor este impusă de rata de inflaţie. După cum vedeţi, rata de inflaţie, am citit astăzi declaraţia domnului profesor Păun, e posibil să ajungă la sfârşitul anului la 20%. Vom analiza la sfârşitul anului pe bugetul viitor, depinde de nivelul subvenţiei, şi dacă intrăm tot aşa într-o situaţie cu preţuri necontrolate este posibil să luăm în analiză creşterea", a afirmat marţi directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, potrivit adevarul.ro.

Fiind întrebat dacă o eventuală decizie de majorare a preţurilor la bilete este una tehnică sau ultimul cuvânt îl va avea ministrul Transporturilor, Preoteasa a răspuns: ,,Este o decizie tehnică cuplată cu o decizie politică, dat fiind că majorarea tarifelor se face prin ordin de ministru, ministrul fiind om politic".

Cât trebuie să plătească CFR Călători pentru factura la energie

Odată cu creșterea inflației din ultima perioadă, factura la energie a CFR Călători a ajuns de la 16 milioane lei/lună, cât era anul trecut, la 42 milioane lei/lună.

,,Noi avem un buget preliminat cu 600 de milioane de lei pierderi tocmai din acest calcul al energiei electrice şi al combustibilului. Se fac rectificări bugetare, s-a făcut prima capitalizare la rectificarea de anul acesta în jur de 260 de milioane. Va fi o rectificare probabil şi în noiembrie şi de aici probabil că vom găsi diferenţa de bani.

Am cerut prima dată la rectificare 400 de milioane de lei şi mi s-au dat 260. Vom cere spre sfârşitul anului în jur de 150- 200 de milioane. Am spus în sală că mai mult ca sigur anul acesta va fi închis cu arierate zero, ceea ce înseamnă că nu vom avea datorii scadente. Asta nu înseamnă că exerciţiul financiar va fi pe zero sau pozitiv, din cauza faptului că această capitalizare nu intră în venituri, deci nu poate fi contabilizată", a susţinut Traian Preoteasa.

De asemenea, Traian Preoteasa a mai declarat că a luat în calcul și intrarea în vigoare a statutului personalului feroviar.

,,Am luat în calcul intrarea în vigoare a statutului personalului feroviar. Fondul de salarii va creşte cu în jur de 60% la intrarea în vigoare. Numai că fac o paranteză, nu la 1 ianuarie 2023 intră în vigoare. Statutul feroviar va intra în vigoare la expirarea actualului contract colectiv de muncă, care este la 1 iulie 2023. Atunci va intra în vigoare noul statut", a subliniat acesta.

CFR Călători a crescut prețurile biletelor la 1 iulie 2022

Ultima dată când CFR Călători a majorat prețul biletelor de tren a fost în luna iulie.

„CFR Călători informează că, începând cu data de 1 iulie 2022, vor fi puse în aplicare prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMT) nr. 548 din 25 mai 2022 privind aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători. Măsura vine în sprijinul redresării şi echilibrării activităţii economice a tuturor operatorilor de transport feroviar de călători din România pe fondul creşterii preţurilor la diferite materiale cu pondere mare în activitatea de transport feroviar: combustibil, energie, piese etc. Ultima ajustare de tarife la călătoria pe calea ferată, aplicabilă tuturor operatorilor de transport feroviar de călători, a fost în anul 2013”, preciza CFR Călători.

