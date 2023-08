Prețurile alimentelor au scăzut cu până la 43%! Sunt vești bune pentru români: "Toamna este perioada în care prețuirile produselor scad" | EXCLUSIV

In articol:

În prima săptămână din august, Consiliul Concurenței anunță că prețurile medii ale alimentelor de bază au scăzut cu până la 43%, reducerile fiind înregistrate la numeroase categorii de produse.

Pe de altă parte, economiștii sunt de părere că micșorările sunt normale, având în vedere că a început deja sezonul fructelor și al legumelor, iar toamna vine oricum cu scăderi.

Scăderile de prețuri sunt un motiv de bucurie și pentru cetățeni, având în vedere că aceștia vor plăti mai puțin pentru roșii, cartofi și chiar și pentru struguri. Totodată, reduceri au mai fost înregistrate și la ceapă, prune, pepene și morcovi.

Mai mult decât atât, a scăzut și prețul lactatelor, dar și ouăle, uleiul și zahărul au înregistrat scăderi de preț.

Prețurile alimentelor au scăzut în prima săptămâna din luna august

Mai multe alimente au înregistrat scăderi de preț la începutul lunii august, fructele fiind printre alimentele cu cele mai mari reduceri. Prețurile roșiilor a scăzut aproape 44%, în timp ce cel al strugurilor cu aproximativ 38%, notează antena3. Totodată, prețul brânzei telemea a scăzut cu aproape 13%, iar iaurtul a ajuns să fie cu 9% mai ieftin.

"Pe măsură ce trece timpul, reducerile la alimente sunt mai răspândite, întrucât stocurile vechi, achiziționate la prețuri mai mari se epuizează.

Sunt convins că în perioada următoare va crește numărul magazinelor în care vom vedea reduceri ale prețurilor alimentelor de bază", a explicat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, potrivit sursei citate anterior.

Scăderea prețurilor, un motiv de bucurie pentru români

Scăderea prețurilor este categoric un motiv de bucurie pentru români, dat fiind că multe dintre cumpărăturile lor se vor ieftini.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu analistul economic Aurelian Dochia și au aflat cum stă această situație și mai ales cum ar putea evolua situația prețurilor din România.

"Toamna vine întotdeauna cu vești bune. An de an, toamna este o perioadă în care prețurile produselor alimentare scad pentru că totul este legat de ciclul producției agricole. Toamna este recoltă, încep să apară diverse produse pe piață, se ieftinesc prețurile. Așa s-a întâmplat întotdeauna, an de an și nu cred că este un motiv de mirare acum că s-au ieftin roșiile și strugurii, când este normal pentru că deja este sezonul lor.

Primăvara, când roșiile erau trufandale pentru că erau de la solar sau erau din străinătate, acum este plin de roșii din recolta actuală, deci nu aș zice că este o surpriză și fără îndoială că este o veste bună", a explicat Aurelian Dochia, pentru WOWbiz.ro.

Ce ne poate aștepta din punct de vedere al prețurilor la toamnă

Totodată, Aurelian Dochia ne-a explicat și ce ne-ar putea aștepta din punct de vedere al prețurilor la toamnă și mai ales în sezonul rece, dar și cum ar putea influența creșterea de preț a carburanților prețurile de pe piața alimentară și din alte industrii.

"Dacă mă uit în perspectivă, cred că dacă este să vorbim de motive de îngrijorare pentru perioada următoare toamnă- iarnă, eu aș zice că prețurile s-ar putea să fie mai repede de factori cum ar fi creșterea prețului petrolului și a gazelor naturale, nu direct producția agricolă și petrolul și gazele naturale.

Ele intră în costul de producție în toate domeniile, evident că pot să împingă și prețurile în toamnă și iarnă mai sus, dar asta rămâne să vedem pentru că în momentul acesta nimeni nu poate să facă o prognoză bună în ceea ce privește prețurile materiilor prime și în energie", a precizat el.

