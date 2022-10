Prețurile cresc, la fel și tarifele artiștilor! Iată care sunt cântăreții care cer mai mult la evenimente, dar și cei care și-au păstrat onorariul | EXCLUSIV

In articol:

România se află într-o situație economică nu tocmai plăcută, iar prețurile cresc, pe zi ce trece, în orice domeniu. Aici intră și industria muzicală, unde majoritatea artiștilor au fost nevoiți să își mărească tarifele.

Maria Constantin

WOWbiz.ro i-a contactat pe cei mai căutați la evenimente și a aflat dacă și cât au crescut onorariile.

Maria Constantin este o cântăreață de muzică populară extrem de iubită. Aceasta are o poveste de viață incredibilă, după care s-ar putea face un întreg film. Artista este foarte apreciată pentru talentul, dar și frumusețea ei. Maria Constantin iubește scena și muzica, iar fanii o susțin prin vizualizări, aprecieri și comentarii cu laude. Maria este una dintre artiștii care a ales să nu mărească tariful, indiferent de vremurile pe care le trăim.

"Nu mi-am crescut tariful, pentru că, având în vedere perioada prin care am trecut cu toții nu doar în domeniul nostru, consider că nu cred că oamenii mai sunt dispuși să mai dea foarte mult, având în vedere și bugetul și că toate s-au scumpit, atunci mai bine rămâne pe un preț rezonabil, în funcție de fiecare ce vrea, plus că eu am început să cânt și evenimente întregi și atunci într-adevăr prețul este undeva mai mare de cât vor oamenii să le cânt, dar prețurile sunt cam aceleași. Eu am rămas pe aceeași linie de plutire și consider că mai bine să am activitate și să îmi practic meseria decât să stau acasă.", a declarat Maria Constantin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei și ca puzzle-ul să fie complet, a demarat și o afacere de succes. La capitolul onorariu, Daniela Gyorfi se pare că este într-o continuă schimbare.

"Sincer, nu mă ocup eu de bani, ci soțul meu, George. Noi oricum cântăm în euro și e în funcție de cât crește și scade. Deci tariful e în funcție de valoarea lui.", a precizat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani. Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase. Armin a cântat pe scene mari, alături de artiști cu renume, fiind printre preferații publicului român de pretutindeni. Armando Nicoară, fratele lui Armin, este cel care se ocupă de evenimente și tarife, fiind și cel care ne-a spus despre mărirea onorariului celebrei formații.

"În principiu, tarifele la noi nu au crescut din cauza inflației și a situației economice. E vorba de evoluția artistului până la urmă. Cu cât pretențiile sunt mai mari, în funcție și de asta se fac prețurile. Deci au crescut evident pentru că sunt artiști căutați, iar lumea îi place.", a dezvăluit Armando Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Constantin Enceanu

Constantin Enceanu este unul dintre cei mari artiști de muzică populară de la noi din țară. Este iubit și apreciat de public doar pentru talentul său muzical, ci și pentru aspectul fizic, numit și unul dintre cei mai chipeși interpreți de muzică populară. Acesta nu se lasă speriat de inflație, așa că nu își mărește tariful. Însă, la anul...

"Nu pot să particip chiar la toate nunțile, nu am cum să mă împart. Dacă mă clona mama și mă făcea în 50 de Enceanu la fel, poate că da. Deocamdată nu mi-am mărit tariful, am rămas la fel. Vom vedea de la anul, în funcție de ce se va mai întâmpla.", a mărturisit Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

