Prețurile crescute la energie, consecințe grave pentru spitale. Institutul "Marius Nasta" ar putea intra în incapacitate de plată: "Am făcut o adresă către Ministerul Sănătăţii"

In articol:

Multe instituții publice vor avea de suferit în urma creșterii excesive a prețurilor la energie, căci facturile vor ajunge la sume colosale. Dintre acestea, spitalele ar fi primele pe lista celor mai afectate, după cum susține însuși managerul de la Institutul "Marius Nasta", din Capitală.

Citeste si: Scumpiri în cascadă pentru români. Ce urmează după facturile uriașe la energie și gaze

Beatrice Mahler: "Va fi o iarnă destul de dificil de traversat"

Nici bine nu s-au majorat prețurile la energie electrică, că au și apărut probleme serioase la nivelul instituțiilor publice. Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din Capitală, a declarat că noile scumpiri vor avea consecințe dezastruoase pentru spitalul pe care îl administrează, mai ales că finanțarea unității nu a mai suferit schimbări din anul 2017.

Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din Capitală[Sursa foto: Captură tv]

Citeste si: Petrică Cercel se află în stare gravă la spital. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire- bzi.ro

De asemenea, Mahler susține că se teme de un posibil faliment în viitorul apropiat sau ca spitalul să nu rămână în beznă, mai ales că este printre unitățile din prima linie, în privința tratării pacienților infectați cu coronavirus: "Am primit o informare despre modificarea preţului la energie electrică pentru Institutul "Marius Nasta", care creşte de la 292 la 535 megawatt pe oră. O să rămânem cu facturi restante. Va fi o iarnă destul de dificil de traversat de un spital care are aceeaşi finanţare de la casa de asigurări ca în 2017, preţurile nu s-au modificat. Soluţia ar putea veni tot de la stat. Am făcut o adresă către Ministerul Sănătăţii în care atenţionăm asupra dificultăţilor financiare. Nu am primit încă niciun răspuns.", a declarat Beatrice Mahler, potrivit Observatornews.ro.

Imagine cu caracter ilustrativ[Sursa foto: PixaBay]

Specialiștii în energie atrag atenția oficialilor

Experții în energie spun că urmează perioade grele pentru instituțiile publice, mai ales că și prețurile celorlalte utilități urmează să fie majorate în curând.

Citeste si: Prețurile gazelor naturale ar putea să explodeze în această iarnă. Vezi care sunt explicațiile analiștilor

Așadar, școlile, spitalele sau alte unități se vor confrunta cu situații limită și vor risca chiar să fie închise, daca statul nu le va acorda sprijin din punct de vedere financiar: "Vorbim de spitale, vom vorbi de şcoli, de universităţi, vom vorbi de cămine de bătrâni, vom vorbi de orfelinate. O să se întâmple acelaşi lucru şi cu energia termică, chiar cu alte utilităţi, gen apa. Apa se va scumpi pentru că se va scumpi energia electrică, pentru tot ce înseamnă pompe. Lucrurile, deşi erau vizibile de câteva luni bune, ca să nu zic zeci de luni, am aşteptat, am aşteptat, am aşteptat şi acum culegem ce am aşteptat." , a declarat Dumitru Chisăliță, expert în energie, pentru sursa citată.