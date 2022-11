In articol:

Guvernul a anunțat tarifele la energie electrică ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Noile prețuri vor fi însoțite și de o serie de măsuri de sprijin pentru românii vulnerabili, însă există și numeroase aspecte ce au stârnit controverse.

Prețul pentru IMM-uri a fost compensat la 1 leu/ kwh, iar consumatorii casnici vor plăti 1,3 lei/kwh în cazul în care depășesc limita de 255 kwh/ lună. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu specialiștii pentru a vedea cât de bune sunt, de fapt, noile tarife și ce capcane ar putea întâmpina românii care plătesc facturile pentru acasă.

Stabilirea unor noi tarife la energie, un pas înainte

Pentru început, stabilirea unor noi prețuri la energie pentru români este o veste bună. Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția asupra aspectelor pozitive pe care le aduc aceste măsuri și este de părere că Executivul a făcut un pas înainte.

Rămâne însă de văzut ce impact vor avea noile prețurile asupra contractelor pe care cetățenii le au deja cu firmele furnizoare de energie electrică.

"Stabilirea unui prag maxim de preț pentru populație și firme reprezintă un pas înainte. Nu numai că va reduce facturile celor nevoiți să plătească, în prezent, 4-5 lei pe kilowatt, dar va însemna și o măsură eficientă pentru a reduce inflația.

În prezent, peste 60% din creșterile uriașe de prețuri din România sunt cauzate de scumpirile amețitoare din zona de energie. Dacă statul își va asumă o plafonare, inflația va coborî, cu siguranță, în următoarele luni.

Sunt, în continuare multe semne de întrebare legate de acesta decizia, în special despre cum va fi aplicată, și sperăm că, măcar la patra ordonanță, ministrul Energiei să iasă public și să dea detalii, mai ales despre cum vor fi aplicate pragurile de consum pentru populație și agenții economici.

Va fi interesant de văzut impactul acestei decizii și cum va rezolva statul problema cu furnizorii, având în vedere că există deja întârzieri majore pentru compensarea facturilor.

Pe ansamblu, decizia pare un pas înainte, însă fără o reglementare eficientă, ar putea fi un pas înapoi. Dacă vor obligă furnizorii să treacă în contracte noile tarife, sunt curios cine va suportă diferența între prețul pieței și cel plafonat", a explicat Adrian Negrescu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

IMM-urile, tarif mai mic ca utilizatorii casnici

IMM-urile vor plăti prețul de 1 leu /kwh, indiferent de consum. În schimb, dacă nu sunt atenți la contor, consumatorii casnici riscă să plătească mai mult. Mai exact, dacă se depășește pragul de consum de 255 klh/ lună, atunci utilizatorii casnici vor plăti 1,3 lei/ lwh.

"În plus, rămâne un semn de întrebare cum s-a ajuns la tariful de 1,3 lei/kwh și de ce populație nu beneficiază de un plafon de 1 leu, că la IMM-uri. De asemenea, este interesant de văzut dacă plafoanele pentru mediu de afaceri se aplică în baza unui anumit consum (85% în prezent la IMM-uri) sau este valabil pentru tot consumul de energie.

Un alt semn de întrebare dacă plafoanele pentru populație vor fi raportate tot la consumul din 2021 sau s-a găsit o altă formulă", a precizat Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

Avocatul Adrian Cuculis este de părere că IMM-urile trebuie să fie protejate, însă măsura prin care persoanele fizice riscă să plătească mai mult ca firmele la lumină este una ce răstoarnă regulile pe care țara le avea cu privire la protecția consumatorului și aduce în discuție faptul că utilizatorii casnici nu au aceeași capacitate de plată.

"IMM-urile trebuie, indiscutabil, să fie protejate pentru că susțin motorul societății, dar ce se întâmplă cu cei care depășesc acest preț?! IMM-ul ajunge să plătească net mai puțin ca un consumator persoană fizică, în condițiile în care se va face o regularizare pe ultimele trei zile și bineînțeles că el va depăși cu mult cei 255 de kw, chiar dacă inițial s-ar încadra într-un consum de 200 kw sau dacă tu dai consumul respectiv, tu oricum depășești cuantumul la regularizare.

Mi se pare că măsura protejează firmele, ceea ce este perfect ok, dar nu este normal, într-o solicitate în care consumatorul este mereu privit în mod preferențial față de o societate, pentru că un consumator are o altă capacitate de apărare. Este o răsturnare a principiilor pe care le știam și le aveam de ani de zile cu privire la protecția consumatorului în România.

Singurul argument pe care îl găsesc este că ok, persoanele juridice trebuie să producă și avem nevoie de ele să producă și să nu dea faliment, dar ce facem cu cei care sunt persoane fizice și s-ar putea să moară de foame prin casă?!", a precizat și avocatul Adrian Cuculis, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Cine sunt, de fapt, consumatorii vulnerabili din România

Avocatul Adrian Cuculis atrage atenția asupra faptului că autoritățile ar trebuie să găsească o definiție clară a consumatorului vulnerabil. Mai exact, el este de părere că toți cetățenii angajați pe salariu minim ar trebui incluși aici, având în vedere că o bună parte din venituri se vor duce pe plata facturilor.

"Consumatorul vulnerabil nu este doar cel care are sub 1.500 de lei, eu cred că în condițiile actuale și modalitatea în care au reglementat situația cu tarifele, consumator vulnerabil ar trebui să însemne orice persoană care are salariul minim pe economie.

Teoretic, dacă tu plătești mai mult decât un IMM la energie electrică și câștigi minimul pe economie, atunci o bună parte din banii tăi se vor duce pe energia electrică, iar dacă se ajunge la disproporție și o sumă mare din venit merge pe factura unei singure utilități, în condițiile în care mai există și alte facturi și trebuie să suporți și coșul zilnic ca să trăiești, așa ar trebui să arate o categorie vulnerabilă.

Ar trebui să existe o măsură de compensare pentru IMM-urile care au nevoie, nu pentru IMM-urile care au profit și nu au nevoie. De ce să se facă o astfel de discriminare la cei care sunt vulnerabili din punct de vedere al consumatorului?! Măsura este inclusiv discriminatorie și ar putea să fie și profund neconstituțională. Cei care plătesc diferențiat s-ar putea să se simtă defavorizați și să sesizeze Curtea Constituțională", a mai explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Cât vom plăti la energie de la 1 ianuarie 2023

Coaliția a ajuns la un consens privind prețurile la energie. Noile tarife se vor aplica de la 1 ianuarie. Astfel, consumatorii casnici vor plăti un tarif de 0,68 de bani pentru un consum mai mic de 100 kmh/lună.

Pentru consumatorii casnici care vor avea un consum între 100 și 255 kwh/ lună tariful va fi de 0,80, iar dacă pragul de 255 kwh/lună se depășește tariful va fi de 1.3 lei /kwh. În cazul IMM-urilor, prețurile rămân plafonate la 1 leu/ kwh.

Pentru un consum sub 100 kwh/ lună, factura va fi de aproximativ 80 de lei, în timp ce pentru consumul între 100 kwh/ lună și 255 kwh/ lună prețul facturi va fi de maxim 200 de lei.

