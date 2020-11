Prezentatoare de televiziune, diagnosticată cu cancer de 5 ori! Medicii i-au pus un nou diagnostic

Dana Deac [Sursa foto: Facebook]

Prezentatoarea de televiziune Dana Deac a trecut prin momente cumplite în ultima perioadă. A fost diagnosticată cu cancer, iar boala a recidivat de 5 ori. Recent, vedeta a primit o nouă veste tristă din partea cadrelor medicale.

Dana Deac, diagnosticată cu cancer de 5 ori

Dana Deac a demonstrat că este o luptătoare, dar se pare că problemele de sănătate nu-i dau pace. Femeia a fost avertizată de către medici că este neapărat să își schimbe stilul de viață, astfel va suferi un accident vascular cerebral.

„Azi am fost la doctor pentru că nu scap de dureri de cap de două zile. Mi-a spus foarte ferm: “Doamna Deac, ați scăpat de cinci ori de cancer. De AVC nu puteți scăpa. Așa ca alegeți! Vă luptați cu mafioții sau vă salvați viața? Am văzut ce ați făcut în ultimul timp. Dv alegeți. Eu aș vrea să vă fiu doctor și peste 10 ani”, a scris prezentatoarea pe pagina sa de socializare.

De asemenea, Dana a mai vorbit și despre reușitele pe care le-a avut după ce a reușit să învingă această cumplită boală de 5 ori.

Dana Deac[Sursa foto: Facebook]

„Foarte mulți au sărit în ajutorul meu. Eu am respectat protocolul medical. După ce am terminat iradierile, în anul 2008, am participat la semimaratonul București. M-am pregătit toată vara și am reușit să-l duc la capăt. Am ieșit pe locul 7 la categoria mea de vârstă. M-am gândit că e un exemplu pentru toți. E frisonant să auzi că ești diagnosticat cu cancer pentru a cincea oară. Nimeni nu mi-a spus că ar putea exista posibilitatea de a face cancer tiroidian după întâmplările din 2008”, a povestit aceasta într-un interviu pentru Antena Stars.