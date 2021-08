Prezentatoarea tv, Nasrin Ameri, se mărită azi! Bruneta, emoționată până la lacrimi: „Nu-mi vine să cred, sunt șocată!”

Nasrin Ameri [Sursa foto: Instagram] 17:12, aug 15, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Frumoasa prezentatoare tv, Nasrin Ameri, se căsătorește civil astăzi, cu bărbatul vieții sale. Bruneta are o relație cât se poate de serioasă și împlinitoare de mai bine de șapte ani de zile cu iubitul ei.

Cu o poveste de dragoste ca în filme, Nasrin Ameri va spune astăzi “Da” în fața ofițerului de stare civilă.

Vedeta a îmbrăcat o rochie albă, simplă și feminină în același timp și conform Spynews nașa lui Nasrin o machia și o pregătea de zor, așa cum cere tradiția de dinainte de marele eveniment.

Nașii fericitului cuplu sunt chiar Valentina Pelinel și Cristi Borcea.

“ Am emoții, nu am avut până de dimineață. Acum am realizat că nu trebuie să mă duc la emisiune, că nu am întâlnire cu prietenele, că nu plec în vacanță, ci că mă mărit. Nu-mi vine să cred, sunt șocată. De la ora 16:00 vor veni și invitații, la 16:30 o să fie ceremonia civilă, o să avem și super muzică, vremea ține cu noi, sper să nu avem niciun incident. Încă nu realizez, dar acum e doar cununia, la nuntă, la anul, o să fie mulți, mai mulți prieteni .” a mărturisit bruneta cu emoție în glas.

Prezentatoarea tv se pregătește de marele eveniment [Sursa foto: Instagram]

Ceremonia civilă are loc într-un decor luxos

Proaspeții însurăței vor spune cel mai sincer „Da” din viața lor într-un cadru de poveste. Petrecerea se va desfășura într-un restaurant de lux din Capitală, cu piscină, aranjamente superbe de flori, muzică de calitate, dar și invitați pe măsură.

Toate detaliile au fost puse la punct chiar de mireasă, care se bucură de fiecare clipă trăită în aceste momente. Petrecerea a început de aseară, cu sărbătorirea ultime zi de burlăcie. Nasrin a postat poze de la petrecerea de aseară, în care dansează și se bucură la maxim alături de prieteni și familie.