Prezentatorul tv care l-a înlocuit pe Mihai Gâdea a avut COVID ”N-am știut că îl am”

În ultima perioadă mai mulți prezentatori tv au anunțat că intră în carantină după ce au fost depistați pozitivi la noul coronavirus. Și Mihai Gâdea a dispărut de la tv, însă din cu totul alte motive.

La jumătatea lunii decembrie, Răzvan Dumitrescu, jurnalist la Antena 3, anunța că pentru cel puțin două săptămâni va lipsi de la tv pentru că a fost confirmat pozitiv.

”Dragi prieteni, un test test pozitiv COVID mă va ține departe de voi cel puțin două săptămâni. Va anunt pe aceasta cale ca doar testul e pozitiv, in rest ma simt foarte bine! Sa ne revedem sanatosi!”, a transmis Răzvan Dumitrescu. (Citeste si Motivul pentru care Mihai Gadea a parasit brusc platoul emisiunii )

Revenit zilele trecute la tv, Răzvan Dumitrescu a fost întâmpinat cu urări de sănătate de colegul său, Mircea Badea. Mă bucur Răzvan să văd că te-ai recuperat după virusul ucigaș”, i-a spus Mircea Badea colegului său.

Însă jurnalistul a spus zâmbind: ”A fost atât de ucigaș încât nici n-am știut că-l am. Am aflat însă de la testul PCR”, a mărturisit Răzvan Dumitrescu, care a afirmat însă că e fericit pentru că acum are anticorpi, fapt confirmat de analize. (Citeste si ce a spus Mihai Gadea cand a aflat ca Andreea Esca are COVID )

Mihai Gadea, de Revelion, cu sotia , in Dubai

Răzvan Dumitrescu l-a înlocuit pe Mihai Gâdea, care e în vacanță cu soția

După ce s-a vindecat de COVID, Răzvan Dumitrescu a început anul în forță, el fiind prezentatorul de la Antena 3 care l-a înlocuit pe Mihai Gâdea. Și cum toată lumea s-a întrebat ce se întâmplă cu Gâdea, care nu a apărut deloc la tv din decembrie, ei bine, acesta se află în vacanță cu soția lui.

Mihai Gadea in vacanta cu sotia[Sursa foto: Facebook]

Mihai Gâdea, alături de frumoasa sa soție, au fost de Revelion în vacanță în Dubai, de unde jurnalistul a și pus câteva imagini.