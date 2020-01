Prietena Cristinei Țopescu care a și alertat 112 când și-a dat seama că ceva nu este în regulă cu jurnalista, a postat un fișier audio în care a vorbit despre ultimii ani din viața jurnalistei. Diana a scos la iveală secrete ale jurnalistei pe care mulți doar le bănuiau. Cristina Țopescu intrase într-o despresie după ce a ieșit din televiziune și cerea adesea să fie lăsată în pace.

Citeste si: Prietena și vecina regretatei jurnaliste, adevărul despre Cristina Țopescu: „Da, Cris intrase în depresie. Avea probleme cu banii, plătea cu greu utilităţile. În ultimii ani i-a fost îngrozitor de greu”

Citeste si: Câţi bani câştiga, cu adevărat, Cristina Ţopescu! A încasat sume uriaşe, dar în ultimii ani totul s-a năruit!

Prietena Cristinei Țopescu, acuzată că nu este o prietenă atât de bună precum spune

Fișierul audio postat pe Faceook a stârnit mâhnirea unor și și-au revărsat ura și disprețul în comentarii.

„Prefer sa ramân singura, decât inconjurata de prieteni ca tine!!! Ar fi spre binele tau sa nu te mai numesti ,,prietena a Cristinei"" si doar cunostiinta!!!

O prietena adevarata nu lasa atita timp sa treaca fara sa stie nimic de tine! Parerea mea este ca esti o falsa!”, „Ce impostoare ordinara esti. Sa iei identitatea cuiva si sa vb aberatii”

„Când ești prieten cu cineva te duci in fiecare zi sa vezi ce face, dacă știai ca suferă și de depresie. Rusine 👎 Nu are nici un înțeles ce scoți pe gura aia. Daca știai ca are probleme de sănătate, nu o lăsai singura indiferent, te duceai in fiecare zi o sunai, insistai așa face o prietena adevarata.Dar nu ti-a pasat de ea. Nu încerca sa te scoți😡Poate trăia dacă nu o lăsai singura.”, „Chiar si in acest gen de relatie de prietenie, nu aveti nici o scuza ca timp de trei saptamani sa nu o cautati sa nu va ingrijorati mai ales ca erau si canii acolo. 😪🙏”

„Ce fel de “prietena” esti sa nu iti dai seama ca s a intamplat ceva 3 saptamani? Vrei sa ti faci publicitate pe seama mortii ei! Plange o in liniste femeie! Fii decenta....ei asa i ar fi placut!”, sunt doar câteva dintre comentariile celor care au ascultat fișierul audio postat pe Facebook.