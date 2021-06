Prietena Veronicăi, influencerița moldoveancă, a visat-o moartă înainte ca tânăra să se arunce în gol de la etajul 14. Apropiații spun că Nica era în depresie

Veronica [Sursa foto: Instagram] 12:24, iun 11, 2021 Autor: Cristina Ionela

Veronica, moldoveanca în vârstă de 24 de ani, care s-a aruncat în gol de la etajul 14 al clădirii în care locuia, a lăsat în urmă numai durere. Tânăra era foarte cunoscută în mediul online, acolo unde avea aproape 100.000 de urmăritori doar pe Instagram. Blondina era singură acasă în momentul în care a decis să-și ia viața.

A lăsat geaca, telefonul și geanta, iar mai apoi a sărit de la etajul 14. Se pare că tânăra ar fi fost în depresie de ceva timp, spun apropiații ei pe rețelele sociale. Aceasta ar fi locuit fără familie în Chișinău.

În urmă cu ceva timp, Nica, așa cum îi spuneau prietenii, posta tot felul de videoclipuri triste pe rețelele sociale, în care plângea și spunea că nu știe cât mai rezistă.

„ Uneori, mă mir cât sunt de puternică. Cât rahat suport. Eu înțeleg că nimeni în afară de mine nu mă va putea ajuta. Nu am un umăr. Nimeni nu-mi va spune: Nika, relaxează-te, totul va fi bine. Mă am pe mine și gata. … Mereu am trăit singură, pentru mine. Pur și simplu, nu mai am pentru cine…”, spunea Nika înainte să moară.

Vica, prietena influenceriței, a visat-o moartă înainte de tragedie

Detalii șocante ies la iveală în cazul moldovencei de 24 de ani, care s-a sinucis în Chișinău! Victoria (Vica), una dintre prietenele ei apropiate, a postat o conversație cu influencerița în care îi mărturisea faptul că a visat-o de două ori: prima dată a fost un vis bun, însă a doua oară a fost unul cumplit.

Conversatia dintre Vica și Nika[Sursa foto: Instagram]

Tot apropiații Veronicăi spun că cel mai probabil aceasta va fi condusă pe ultimul drum, sâmbătă. Aceștia au făcut o pagină specială pentru strângerea de fonduri pentru înmormântarea influenceriței.