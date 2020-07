In articol:

Mormântul lui Cornel Galeș a fost acoperit cu flori de apropiații care au venit la cimitirul Străulești 2, acolo unde acesta odihnește alături de Ileana Ciuculete. Coșuri și ghivece au fost așezate pe lespedea de marmură de amicii veniți la locul de veci pe 25 iunie, ziua în care Galeș ar fi împlinit 61 de ani. ( vezi ce spunea Costin Mărculescu la înmormântarea lui Cornel Galeș

Citeste si: Nimeni nu se astepta! Gestul incredibil facut de copiii Ilenei Ciuculete la inmormantarea lui Cornel Gales

Citeste si: Cornel Galeș, chemat la tribunal la 3 luni după moarte! Apar informații noi despre războiul pe moștenirea Ilenei Ciuculete EXCLUSIV

Citeste si: Sasha, fiica fostei iubite a lui Cornel Galeș, vrea să îi îndeplinească ultima dorință: ”Cornel îmi tot zicea să mă duc la Puterea Dragostei”

“Ne-ai lasat in suflet lacrimi si durere prieten drag! Dormi in pace!!...Odihna veșnica! Dumnezeu sa te aibă in paza Sa! Azi era ziua ta de naștere ... te ai dus prea devreme intr o lume poate mai buna...Azi trebuia să-ți spunem la mulți ani prieten drag! Dar din pacate acum noi îți spunem decât Dumnezeu să te odihnească în pace suflet bun alături de iubirea ta Zânica”, au postat amicii lui Galeș.

Mormântul lui Cornel Galeș a fost acoperit cu flori. A murit într-un accident rutier

Cornel Galeş a decedat pe 1 decembrie 2019, într-un accident rutier petrecut în Spania, poliţia din Valencia anunţând că şoferul maşinii a fost singura victimă, deşi în autovehicul se mai aflau doi oameni. „Cornel şi cu noi am fost la un restaurant cu specific românesc din Alaquas, lângă Torrrent. La plecare, Cornel şi cei doi care se mai aflau în maşină s-au dus pe un drum secundar înspre şoseaua CV 36, au făcut un sens giratoriu pentru a intra pe sensul de mers spre Valencia”, a mărturisit Adrian, un amic al lui Galeş, pentru WOWbiz.ro.

“Acolo, la intrarea în autostradă, s-a speriat, poate, de cei care veneau din spate, sau cine ştie ce s-o fi întâmplat. S-a lovit de balustrada din stânga, apoi maşina a fost proiectată în dreapta. La kilometrul 6 a avut loc accidentul. Impactul a fost devastator pentru el. A ieşit prin trapă, nu purta centura de siguranţă, a murit pe loc. Piciorul era secţionat, avea capul zdrobit, nu îl mai recunoşteai”, a mai spus prietenul lui Cornel Galeş.

Mormântul lui Cornel Galeș a fost acoperit cu flori. Lupta pentru moștenire continuă

WOWbiz.ro a relatat recent că lupta pentru moștenirea lui Cornel Galeș continuă la Tribunalul București. Inițial, părțile care s-au înfruntat în proces au fost fiii Ilenei Ciuculete, Mugurel și Cristi Sfetcu, și Cornel Galeș. Din toată averea Ilenei Ciuculete a mai rămas un singur apartament, situat într-un cartier rezidențial din Ștefănești. Conform unor surse, judecătorii i-au pus în vedere lui Cornel Galeș să nu înstrăineze imobilul până la finalizarea procesului cu băieții Ilenei Ciuculete, iar Galeș l-a închiriat.

După decesul lui Galeș, apartamentul nu mai avea proprietar, iar Mugurel și Cristi Sfetcu se așteptau ca fiica lui Cornel Galeș din prima căsnicie, Claudia, să-și intre în rolul de moștenitoare. Chiar acest lucru s-a întâmplat recent, pentru că, conform portal.just.ro, numele Claudiei Stroe apare ca apelant pârât în procesul cu frații Sfetcu.