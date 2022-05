Prim-ministrul Nicolae Ciucă laudă „egalitatea de gen” din România, dar conduce un guvern cu o singură femeie ministru. Cum sunt văzute doamnele în politica românescă: „Femeile au fost toate trimise, chipurile, la locul lor” | EXCLUSIV

In articol:

Prezent la conferința de lansare a unei inițiative care să suțină implicarea femeilor în industria IT din România, premierul Ciucă a susținut că țara noastră se află pe primul loc în Europa în privința numărului de femei din managementul companiilor.

Mihaela Miroiu: „Dacă încep cu argumentul meritocrației, cred că râdem toți.”

În comparație, guvernul condus de acesta are în componență doar un singur ministru femeie, Gabriela Firea, la Ministerul Familiei și Justiției Sociale.

Mihaela Miroiu, activistă pentru drepturile omului și autoarea primei cărți de filosofie feministă din România [Sursa foto: Facebook]

Prezent în Cluj-Napoca, Nicolae Ciucă a remarcat că prezența din sala de conferințe demonstrează cu adevărat egalitatea de gen și că, în cariera sa militară, a lucrat cu femei care au avut curajul de a depăși limitele impuse de societate.

„Am constatat că există cu adevărat egalitate de gen. Am văzut foarte multe doamne şi domnişoare prezente, ceea ce înseamnă că noi nu trebuie să mai aducem argumente multe despre relevanţa pe care o aveţi în toate proiectele care sunt în derulare la Cluj. (…) România este pe primul loc în Europa la ceea ce înseamnă numărul de doamne şi domnişoare aflate în topul managementului companiilor. (...) Din postura de fost militar, vă pot spune că am lucrat cu doamne şi cu domnişoare care au avut curajul să se urce şi în carlinga unui avion, care au avut curajul să îşi asume să conducă şi un tanc şi un alt echipament tehnic de luptă, ceea ce înseamnă că am depăşit acele limite în care femeile puteau să facă doar anumite lucruri. Iată că pot să facă mult mai mult decât atât”

, a declarat premierul Nicolae Ciucă în timpul conferinței de presă susținută în Cluj-Napoca.

Instituțiile mari ale statului, în schimb, par să stea ceva mai prost din punct de vedere al egalității de gen. Guvernul României numără 21 de bărbați și o femeie. Dintre toate țările din Uniunea Europeană (UE), doar Ungaria mare are doar o femeie în guvern. Parlamentul stă ceva mai bine în ceea ce privește reprezentativitatea. Potrivit unui studiu european din 2021, bazat pe indexul egalității de gen, România și-a dublat procentul de femei din legislativ față de 2015 la 20%, însă este sub media UE de 33%.

„Asta deja frizează penibilul, scandalosul! Dacă încep cu argumentul meritocrației, cred că râdem toți, nu doar cei care au o orientare feministă. Femeile au fost toate trimise, chipurile, la locul lor, când, de fapt, ei ar trebui trimiși la locul lor, adică într-o istorie trecută, care nu mai are niciun fel de legătură cu prezentul și nici cu viitorul. Este penibil cât pot să fie de retrograzi! Asta e demagogie populistă de doi lei, pe care nu ai cum s-o crezi de la un guvern cu o singură femeie ministru”, a reacționat Mihaela Miroiu într-un interviu exclusiv acordat site-ului WOWbiz.ro.

Mihaela Miroiu: „Legea egalității de gen, care se referă expres la reprezentarea politică proporțională în spațiul public, este absoult încălcată.”

Nicolae Ciucă a mai fost implicat într-un moment care a fost criticat dur pentru lipsa de reprezentativitate. La congresul PNL în care acesta a fost ales președintele partidului, pe scena învingătorului s-au aflat, pentru poza de grup, numai bărbați. Mihaela Miroiu, care este și autoarea primei cărți de filosofie feministă din România, „Gândul umbrei”, subliniază faptul că atitudinea Partidului Național Liberal față de femei s-a tot propagat de-a lungul istoriei.

„Atitudine PNL-ului în raport cu această chestiune este o poveste istorică. În 1923, când au fost dezbateri pentru Constituție și când au existat și pledoarii foarte serioase pentru universalizarea dreptului de a vota și la femei, liberalii au fost cei care au spus permanent că nu e momentul potrivit. Singurul care le-a susținut pe femei și le-a ajutat să obțină dreptul, cel puțin la nivel local, a fost Iuliu Maniu. Liberalii au avut o ostilitate istorică față e povestea asta. În ceea ce privește poziția lor după 1990, au oscilat între un excepționalism care nu li se datorează, respectiv faptul că au avut politiciana de cel mai mare calibru pentru cetățeni din istoria României, în persoana Monei Muscă, care avea și o agendă feministă, între altele. După au intrat multe femei care ocupau partea din față, cum ar fi Alina Gorghiu sau Raluca Turcan. Gorghiu, în perioada în care era în opoziție, a încercat să capteze ideea că trebuie să existe o proporție de reprezentare prin cote de gen. Toată povestea a fost o demagogie de opoziție și nimic mai mult. Legea egalității de gen, care se referă expres la reprezentarea politică proporțională în spațiul public, este absoult încălcată și, din acest punct de vedere, liberalii au cea mai proastă istorie misogină din istoria partidelor românești”, a adăugat Mihaela Miroiu.