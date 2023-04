Prima apariție a Anamariei Prodan cu iubitul misterios! Cei doi au fost surprinși în aeroport. Cine este, de fapt, bărbatul în brațele căruia impresara și-a găsit fericirea

In articol:

Anamaria Prodan radiază de fericire, căci de câteva luni bune, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de noul ei iubit, un bărbat a cărui identitate nu a dorit să o dezvăluie până acum, însă despre care s-a aflat recent că ar fi un afacerist de la noi din țară, în vârstă de 42 de ani, Florin Nedelea pe numele său, conform Click.ro. Acesta ar fi originar din Tulcea și ar deține un hotel în Capitală și un

restaurant de lux.

Ei bine, asta nu e tot, căci recent, celebra impresară și partenerul ei de viață au fost surprinși în aeroport, în timp ce se pregăteau de îmbarcare pentru a pleca într-o escapadă romantică la Nisa, potrivit Spynews.ro.

Citește și: Anamaria Prodan are sufletul împietrit de durere! Mesajul transmis de impresară direct de la mormântul mamei sale, Ionela Prodan: „Îngerul vieții mele”

Cei doi păreau extrem de apropiați și fericiți, semn că se simt extrem de bine unul în prezența celuilalt.

Citeste si: „Sunt prea amabile pentru emisiunea asta” Alina, Sorina și Beatrice, luate în vizor. Cine este concurenta care afirmă că cele trei nu-și arată adevărata față- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Japonia- stirileprotv.ro

Anamaria Prodan și iubitul ei sunt de nedespărțit

De asemenea, chiar și prietenii impresarei îi îndrăgesc foarte tare pe cei doi îndrăgostiți, apropiații lor spunând despre aceștia că sunt de nedespărțit.

„ C ei doi nu se ascund, călătoresc non-stop, sunt împreun ă non-stop. Și c opiii sunt l â ngă ei mereu, merg toți peste tot, ce-i drept, mai mult î n străinătate. A ici, î n țar ă, petrec mult timp ocupându-se de restaurantul „L e D ome” și de hotelul NF din Centrul Vechi al C apitalei. Sunt f ericiți și liniști ț i. Își t răiesc viața frumos. Amândoi se iubesc și se alintă non-stop, emană dragoste și bucurie pe unde trec! Sunt superbi împreun ă! ”, au dezvăluit prietenii apropiați ai noului cuplu, pentru Click!.

Citește și: Anamaria Prodan le-a dat peste nas haterilor! S-a filmat complet nemachiată și le-a transmis un mesaj răutăcioșilor: „Să arătați și voi așa la 50 de ani”

Citeste si: „Felicitări celor două mame care au permis apropierea celor 2 frați.” Val de reacții, după ce fiul lui Ștefan Bănică s-a fotografiat alături de sora sa mai mică, Violeta- kfetele.ro

Citeste si: Când se ia Lumină în Noaptea de Paşte 2023? Tradiţii și obiceiuri pentru Noaptea de Înviere- stirilekanald.ro

Citeste si: „Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie”. Motivul pentru care Dana Nălbaru a decis ca cei trei copii ai săi să învețe acasă- radioimpuls.ro

Totuși, în continuare, Anamaria Prodan dorește să păstreze discreția când vine vorba despre noua sa relație și, fără a da prea multe detalii, impresara susține că are o viață minunată și este extrem de fericită.

„ Viața mea este minunată, nu am nimic de ascuns. Protejez omul de lângă mine! Este minunat! Fabulos! Îi mulțumesc pentru fiecare clipă de vis pe care mi-o oferă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce trăiesc”, a spus Anamaria Prodan, pentru sursa amintită anterior.

Anamaria Prodan și iubitul ei [Sursa foto: Instagram]