Prima apariție a Margheritei de la Clejani, după ce nimeni n-a mai știut nimic de ea mai bine de un an! Nu a putut să rateze întâlnirea cu „nașul” ei, Johnny Depp

Margherita de la Clejani a revenit în atenția publicului, după mai bine de un an. Artista a surprins pe toată lumea cu noua sa apariție.

Dacă ultimul scandal în care a fost implicată i-a adus numeroase critici din cauza acțiunilor sale, dar și a felului în care se manifesta, acum internauții au rămas plăcut surprinși să vadă cât de frumos s-a schimbat fiica Clejanilor. Ce-i drept, o întâlnire cu marele actor Johnny Deep nu putea să nu fie arătată țării întregi. Vizibil schimbată și cu zâmbetul până la urechi pentru că și-a întâlnit din nou „nașul”, Marga le-a arătat tuturor noua ei înfățișare.

The Hollywood Vampires, trupa din care face parte și Johnny Depp, a venit la București pe 8 iunie 2023, pentru un concert în aer liber la Romexpo. Margherita nu a putut să rateze acest moment, ba chiar a fost un prilej foarte bun să se revadă cu „nașul” ei. A imortalizat momentul și a publicat fotografia pe internet. Este prima apariție a ei, după mai bine de un an de zile când nu s-a mai știut nimic de ea în spațiul public.

Cum a devenit Johny Deep nașul lui Ioniță de la Clejani?

Ioniță de la Clejani a început să-i spună „naș” lui Johnny Deep în anul 2016, atunci când actorul i-a împărtășit că își dorește să ajungă în România și să fie nașii copiilor artistului.

„Ai-a promis că va veni și el în România, pentru ceva de suflet. Adică mi-a spus că vrea să fie el cel care îmi va năși copiii, când aceștia vor dori să se căsătorească”, a declarat pentru

De fiecare dată când actorul a venit în România sau Clejanii a mers în America nu a existat un moment în care aceștia să nu profite de ocazie și se întâlnească. Mai jos aveți și declarațiile Margheritei despre actor și relația care există între ei.

„Cred că este cea mai mare vedetă, cel mai mare superstar, cu o modestie extrem de ieșită din comun. Nu am mai văzut niciodată un om atât de călduros și simpatic.

Tatăl meu m-a prezentat lui Johhny Deep, el m-a luat în brațe și eu m-am topit de tot. Eu am fost singura care nu a crezut că Johnny Depp poate să fie atât de modest și să aibă o relație atât de profundă și călduroasă cu familia mea.

Mă așteptam să nu ne bage în seamă, știind cum sunt vedetele de la noi. Și când am văzut cum vine Johnny Depp la tatăl meu și îi spune”Ioniță”, nu mi-a venit să cred”, declara Margherita în 2016.

Viorica de la Clejani, la fel de emoționată la întâlnirea lui Johnny Deep în anul 2016

La fel ca fiica sa, și Viorica de la Clejani a fost tare emoționată la întâlnirea cu marea vedetă. Artista a mărturisit la vremea respectivă că într-adevăr a fost o experiență unică și că nici nu s-a putut uita în ochii lui.

„Când l-am văzut pe Johnny Deep, eu am rămas wow. Eu l-am văzut mereu pe actor, eu îl vedeam ca piratul din Caraibe. S-a așezat pe scaun și se uita la mine și când m-a pătruns cu privirea aia a lui, chiar mi-am adus aminte de piratul acela. Eu nu am avut curaj să mă uit în ochii lui, nu am putut, toată noaptea nu am putut să mă uit în ochii lui, să îl privesc. E inexplicabil. Am avut niște emoții de nu mi-a venit să cred.”, a declarat Viorica din Clejani.