In articol:

What's Up a comis-o din nou. Dupa ce acum cateva luni a ajuns la politie dupa un incident cu iubita lui si cu oamenii legii, zilele trecute s-a luat la bataie cu un vecin care ii ceruse sa dea muzica mai incet.

Rapperul a recunoscut ca a sarit la bataie si ca ce a urmat a fost ca o lupta intre pustani in curtea scolii. Incidentul a avut loc in plina strada. "Eu nu deranjez vecinii pentru ca imi doresc, dar cand faci note muzicale, dai si volumul mai tare. Realitatea nu este asta prezentata in presa. Realitatea este ca, atunci cand el era cu copilul in brate, i-am zis: 'Te rog, nu mai tipa cu copilul in brate", a spus What's Up la TV.

Citeste si: Reactia oficiala a politistilor dupa ce What's Up s-a luat la bataie cu un vecin

Citeste si: What's Up, protagonistul unui nou scandal! S-a luat la bătaie în mijlocul străzii

Citeste si: Iubita lui What's Up a dat cărțile pe față! Ce spune Alice Badea despre comportamentul lui: „Țipă, se agită foarte tare”

Prima declaratie a lui What's Up dupa ce s-a luat la bataie cu un vecin care ii ceruse sa dea muzica mai incet

Ce s-a intamplat intre What's Up si vecinul care i-a reprosat ca face galagie si deranjeaza cartierul? "Am facut ca niste cocosi, ca la 14 ani. Ne-am julit putin, exact ca in curtea scolii a fost", a explicat cantaretul Marius Ivancea intr-un interviu pentru o emisiune de televiziune.

What's Up trebuie sa presteze munca in folosul comunitatii. "Mi-au dat munca in folosul comunitatii. Acum asta ma asteapta, munca", a declarat What's Up.

”La data de 8 iunie a.c.,orele 18:40, polițiștii din Pantelimon au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că în jurul orelor 18:30, un bărbat, din orașul Pantelimon, în timp ce se afla în fața imobilului de domiciliu, pe fondul unor neînțelegeri, a fost agresat fizic, fiind lovit de către un alt bărbat. La fața locului s-au deplasat polițiștii din Pantelimon, pentru efectuarea de activități specifice. În urma verificărilor bărbatul respectiv a fost identificat, în cauză fiind întocmit și un proces verbal, în care au fost consemnate aspectele constatate. Întrucât bărbatul reclamat a devenit recalcitrant, perturbând liniștea și ordinea publică, polițiștii l-au sancționat contravențional conform legii 61/ 91, cu amendă de 1000 de lei. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din Pantelimon, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. De asemenea, la aceeași dată au fost depuse 5 sesizări scrise față de același bărbat, cu privire la faptul că în ultimele zile, acesta deranjează ordinea și liniștea publică, prin ascultarea muzicii la intensitate ridicată, sens în care, polițiștii ilfoveni din Pantelimon efectuează verificări, pentru stabilirea situației de fapt și de drept", se arata intr-un comunicat al Politiei.