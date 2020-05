In articol:

Ioana, sotia lui Ilie Nastase, a recunoscut ca divorteaza de fostul jucator de tenis.

Bruneta Ioana Nastase sustine ca ea este cea care a decis sa se desparta de Ilie Nastase, insa nu a vrut sa faca prea multe dezvaluiri din interiorul cuplului.

a spus ea intr-o emisiune TV.

Ioana Simion sustine ca a incercat sa stea de vorba cu Ilie Nastase, a vrut sa ajunga cu el la un consens, insa nu a reusit.

Ce spune sotia lui Ilie Nastase despre divort: "Am incercat sa discut cu el, dar am stat de vorba cu peretii"

"Ultima oară ne-am intâlnit chiar astăzi, eu am încercat să discut, dar am stat de vorbă o oră cu pereții. Apoi soțul meu și-a pus ochelarii și mi-a zis să închid ușa. Deși, mi-aș fi dorit să comunice, să îmi dea un răspuns, nu a făcut-o. Din punctul meu de vedere, într-o relație când nu mai există comunicare, încerci, dar dacă nu se poate, asta e. Poate și trecutul lui e de vină. Are mici traume”, a mai declarat ea.

Sotia lui Ilie Nastase nu vrea divort cu scandal.

”Tot respectul pentru soțul meu, niciodată nu voi da din casă, voi avea numai cuvinte de laudă la adresa lui. Dar ca la fiecare, ne mai certăm, ne mai jignim. Eu consider că am fost un om corect față de el, l-am respectat foarte mult și îl voi respecta în continuare, indiferent de ce va fi, pentru că a făcut parte din viața mea”, a spus Ioana, sotia lui Nastase.

Bruneta se pregateste sa demareze procedurile pentru divort, dupa ce, in urma cu trei saptamani, Nastase anunta ca se pregateste de nunta.

”El își dorește, dar e prea târziu acum, din punctul meu de vedere. Eu am încercat să îl fac fericit, așa cum n-a mai fost. Dar așa a fost să fie, toate au un rost în viață. Aș minți să spun că există iubire, există respect. Voi depune actele de divorț cât mai curând, deja m-am interesat”, a incheiat nevasta lui Ilie Nastase.