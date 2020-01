Prima defilare, primele scântei, la “Bravo, ai stil! Celebrities”

Bianca Rus, Maria Ilioiu, Raluca Tanase, Calina Dumitrescu Gina Chirila, Deea Codrea, Theo Rose, Bianca Giurcanu si Andreea Tonciu si-au expus tinutele vestimentare, povestile, s-au evaluat reciproc si au intrat, cu emotii uriase, in vizorul celor trei jurati.

Daca unele dintre tinutele vestimentare stilizate de concurente s-au bucurat de un real succes si au fost apreciate de contracandidate si de membrii Juriului, altele dintre acestea nu au fost pe masura asteptarilor. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu au fost indulgenti in aceasta prima intalnire cu cele noua concurente.

“Nu o sa va taxez astazi pentru ca, altfel, ar fi jale si ar mirosi a fum!”, a spus Catalin Botezatu concurentelor in cadrul editiei de aseara Bravo ai stil Celebrities.

Imaginile din culisele emisiunii au facut deliciul telespectatorilor, care au fost martorii unor imagini spectaculoase, cu pregatirile juratilor, dar si ale concurentelor, inainte de prima defilare pe podiumul “Bravo, ai stil! Celebrities”. Nelipsite au fost si primele conflicte izvorate intre concurente; Andreea Tonciu si Maria Ilioiu si-au declarat razboi inca din prima editie a show-ului, orgoliile si gradul de popularitate au fost intens dezbatute intre concurente.

Citeste si: DEZVĂLUIRI EMOȚIONANTE! Mama lui Augustin Viziru vorbește în premieră despre iubita faimosului de la Survivor România! ”Este o fată foarte bună”! EXCLUSIV!

Citeste si: Bebeluș născut prematur, mort după trei săptămâni. Avea o alcoolemie de 3,2 mg/l când a venit pe lume

Batalia stilistica “Bravo, ai stil! Celebrities” continua si in aceasta seara, de la ora 22:00, la Kanal D, fanii emisiunii vor putea observa veleitatile artistice ale celor noua concurente inscrise in competitia de stil. Tot in aceasta seara, scandalul intre Andreea Tonciu si Maria Ilioiu va lua amploare, cele doua tinere vor dezvalui motivul acestei antipatii reciproce.