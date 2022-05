Prima Doamnă a SUA vine azi în România. Ce program are Jill Biden în țara noastră și când ajunge la București

In articol:

Jill Biden a anunțat că va petrece Ziua Mamei cu mamele și copiii care au fugit din Ucraina, încercând să scape cu viață din calea războiului lui Vladimir Putin.

Prima doamnă a SUA se află pentru a doua oară în vizită în România.

În timpul celor două zile, ea va efectua o serie de vizite oficiale și se va întâlni cu membrii Executivului de la București, cu reprezentanții de la Ambasada SUA, dar și cu personalul care a lucrat pentru acordarea ajutoarelor umanitare din Ucraina. Înainte de a ajunge în țara noastră, soția președintelui american a postat un mesaj emoționant pe contul său de Twitter.

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii [Sursa foto: Profimedia]

Vineri, 6 mai 2022, Jill Biden va sosi în România. Prima doamnă a SUA vizitează țara noastră în contextul crizei din Ucraina, după izbucnirea războiului din februarie. Soția lui Joe Biden va pleca din România spre Slovacia.

Vizita lui Jill Biden este una dintre cele mai recente manifestări de sprijin din partea unor oficiali importanți ai SUA pentru Ucraina. În luna martie, vicepreședintele SUA, Kamala Harris a efectuat și ea o vizită în România, în contextul unei deplasări în Europa.

Pentru Jill Biden, aceasta este cea de-a doua vizită în România. Prima doamnă a Statelor Unite a vizitat țara noastră pentru prima dată în mai 2014, într-un context militar asemănător.

La acel moment, în regiune Ucraina și Rusia erau implicate într-un alt conflict, ce viza peninsula Crimeea.

Jill Biden a vizitat atunci România, alături de soțul ei Joe Biden, la vremea respectivă vicepreședinte al Statelor Unite. La acel moment, Jill Biden și-a petrecut timpul alături de Maria Băsescu, soția lui Traian Băsescu, președinte al României în 2014.

Vizita lui Jill Biden în România va începe vineri, 6 mai 2022, atunci când prima doamnă a SUA va sosi în țară și va merge la baza de la Kogălniceanu. Acolo, soția lui Jill Biden se va întâlni cu soldații americani din România, ce au fost trimiși în România, odată cu activarea „forței de răspuns a NATO”.

După întâlnirea cu membrii serviciului militar din SUA, Jill Biden se va deplasa la București.

În cursul zilei de sâmbătă, 7 mai 2022, Prima Doamnă a SUA se va întâlni cu membrii Guvernului Ciucă, personalul Ambasadei SUA, dar și lucrătorii care au fost implicați în ajutoarele umanitare oferite Ucrainei și refugiaților care au sosit în România.

Prima Doamnă urmează să aibă o întâlnire cu soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis și să realizeze o vizită la o școală publică din Capitală, acolo unde sunt găzduiți elevi ucraineni.

Jill Biden se va întâlni și cu profesorii și personalul didactic care îi ajută pe copiii refugiați din Ucraina să se integreze în țara noastră și ar urma să viziteze și mamele refugiate, după cum a lăsat să se înțeleagă dintr-o postare pe Twitter.

În cursul zilei de sâmbătă, după ce se va încheia vizita în România, Jill Biden se va deplasa la Bratislava, Slovacia, acolo unde va avea o serie de întâlniri cu oficialii slovaci, dar și cu personalul din cadrul Ambasadei SUA.

Jill Biden a plecat în cursul nopții trecut din SUA, spre România, de la Washington. Soția președintelui american a transmis, cu această ocazie, un mesaj extrem de emoționant pe contul său de Twitter.

„Sunt în drum spre România și Slovacia, acolo unde voi petrece Ziua Mamei alături de mamele și copiii ucraineni care au fost forțați să își părăsească locuințele și să fugă din cauza războiului lui Putin.

Voi vizita și trupele americane, față de care îmi voi exprima recunoștința pentru eforturilor lor în ajutorarea țărilor vecine”, a scris Jill Biden pe Twitter, după ce a părăsit SUA.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian🌻 mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.



I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.