Prima Dragoste lansează „Dezbrăcată de greșeli”, piesa de debut de pe EP-ul „Epigraf”: „Ieri te-am urât, azi nu-mi pasă, mâine te caut” - VIDEO

Cu toții am trecut de-a lungul timpului prin relații toxice și am făcut lucruri pe care am ajuns sa le regretăm ulterior. Chiar și așa, mai devreme sau mai târziu, este important să învățăm din greșelile noastre. Prima Dragoste a lansat marți, 12 aprilie, „ Dezbrăcată de greșeli”, prima lecție învățată de artistă și transpusă în muzică.

Cu piesa „ Dezbrăcată de greșeli” va debuta și primul EP al artistei, „ Epigraf ”, EP care este o radiografie a maturizării Alexandrei Cebotar și a emoțiilor ei.

EP-ul cuprinde 5 piese, 5 etape ale transformării unei inimi.

O melodie inspirată din durerea prin care a trecut din cauza unei decepții în dragoste, „ Dezbrăcată de greșeli ” este despre puterea care rămâne după ce învățăm să ne „dezbrăcăm” de greșeli și regretul pe care ele îl cară.

Citeste si: Celia și soțul ei, la un pas de divorț: „Din orgolii, din epuizare, din tristețe”- kfetele.ro

Citeste si: Răstunare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

„Piesa este despre unul din momentele prin care am trecut după o despărțire. Ieri te-am urât, azi nu-mi pasă, mâine te caut.. « Dezbrăcată de greșeli » este și primul single de pe EP-ul « Epigraf », material care o să apară la finalul lunii aprilie.

» reprezintă temelia carierei mele muzicale și totodată o primă fază a maturizării mele ca artist”, a declarat Prima Dragoste.