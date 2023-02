Prima fotografie cu băiețelul lui Cristi Pulhac! ”A trecut o lună de când a venit pe lume! E cel mai frumos cadou pe care mi l-a trimis viața!” Declarații exclusive ale fostului fotbalist despre sarcina secretă a soției sale

In articol:

Surpriză mare pentru iubitorii sportului cu balonul rotund. Recent, Cristi Pulhac a devenit tată, și a ținut totul în mare secret. Raluca, soția sa, a adus pe lume un băiețel chiar înainte de Sărbătorile de Iarnă, pe 10 decembrie, iar de atunci, viața lui s-a schimbat radical

„Sunt foarte fericit, nici nu pot exprima în cuvinte fericirea pe care o trăiesc acum eu și Raluca. Familia s-a mărit, suntem trei! De pe 10 decembrie, ziua în care s-a născut băiețelul nostru, Aris Cristian, viața s-a schimbat, ne simțim împliniți din toate punctele de vedere”, a declarat Cristi Pulhac, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Cristi Pulhac a vorbit despre copilul său! ” Nu era plănuit nimic, dar dacă așa a vrut Dumnezeu…”

Fostul fotbalist de top al României, Pulhac a dezvăluit că a ținut secretă sarcina soției, poate și din superstiție, dar și pentru că așa a fost să fie. ”Copilul a venit într-un moment potrivit, nu era plănuit nimic, dar dacă așa a vrut Dumnezeu…Eu aveam proiecte cu filmele în care joc (n.r. Team Building, Romina VTM și Haita), la fel și Raluca, dar a rămas însărcinată și am lăsat totul un pic pe loc. Nu contează însă, fericirea pe care o trăim acum e imensă. Nu am vrut să vorbim despre lucrurile astea, am vrut să le ținem pentru noi, pe toată perioada sarcinei. În plus, Raluca nu a luat în grreutate mai deloc până în luna a șaptea, așa că lumea nu și-a dat seama că este gravidă, apoi, a venit vremea rece, și cu hainele mai groase, nu s-a văzut nimic. A fost mai bine, fiindcă Raluca a putut sta liniștită. A născut pe 10 decembrie, așa cum ne-am dorit, chiar înainte de perioada Crăciunului, prin cezariană, și totul a decurs normal. L-a adus pe lume pe Aris Cristian, nume pe care i l-am dat împreună, eu am vrut Cristian, iar ea a dorit și Aris. De atunci, a trecut o lună și ambii se simt foarte bine ”, a povestit Cristi Pulhac pentru WOWbiz.ro.

Cristi Pulhac își face băiatul fotbalist? ” Va depinde doar de el, dacă va avea chemare”

Cristi Pulhac este fericit și se gândește deja să îl facă pe urmașul lui fotbalist! ”E prematur să vorbesc despre faptul că fiul meu va deveni un jucător de fotbal, dar, sincer, mi-aș dori să îi placă să jongleze cu balonul. Însă, va depinde doar de el, dacă va avea chemare către sportul rege bine, dacă nu, nu am să-I impugn niciodată nimic. Cine știe ce vremuri vor fi, poate va ajunge influencer sau orice altceva. Va trece timpul și vom vedea, important este să fie sănătos și să crească frumos”, a declarat Cristi Pulhac pentru WOWbiz.ro.

”Cei trei copii ai mei! Îi iubesc atât de mult”

Bucuria pe care o trăiesc Cristi Pulhac și soția lui i-a determinat să posteze și o imagine cu Aris Cristian și cele două animăluțe din casă, în dreptul căreia Raluca a scris ”Frații! Cei trei copii ai mei! Îi iubesc atât de mult”, în timp ce fostul fotbalist a menționat că ”a trecut o lună de când a venit pe lume! E cel mai frumos cadou pe care mi l-a trimis viața! ”.