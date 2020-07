In articol:

Bogdan Mocanu de la Puterea dragostei a suferit un accident rutier, sâmbătă seară, în Mamaia. Din fericire, fostul concurent este bine. Mocanu a scăpat cu doar câteva răni superficiale și cu o sperietură zdravănă. Din primele declarații, accidentul rutier nu a fost cauzat de Bogdan Mocanu, o altă mașină, condusă de o femeie, intrând în el.

“Sunt bine, multumesc lui Dumnezeu. M-am lovit la cap, am fost la doctor, dar acum ma simt bine. Putea fi mai rau, am avut noroc. Acum sunt la politie pentru declaratiile obisnuite in asemenea situatii”, a declarat Bogdan Mocanu in exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Prima fotografie cu Bogdan Mocanu după accident

Prin intermediul unei fotografii EXCLUSIVE WOWbiz.ro, Bogdan Mocanu și-a asigurat fanii că este bine. Din fericire, fostul concurent nu a suferit răni grave, iar acest lucru se poate observa și din imaginea pe care o prezentăm în exclusivitate.

Bianca si Bogdan Mocanu, marii câștigători ai finalei Puterea Dragostei

Ei sunt cei doi concurenți care au câștigat finala Puterea dragostei, prezentată de către Andreea Mantea.

Finala Puterea dragostei sezon 1 a fost câștigată de Bogdan Mocanu și Bianca Comănici. După mai bine de opt luni de competiție, cei doi câștigători au primit marele premiu, în prezența colegilor lor de competiție.

Cei doi care pleacă acasă cu câte 10000 de Euro sunt Bianca și Bogdan Mocanu, doi concurenți care au fost favoriți de public încă de la intrarea lor în competiție.

În primul sezon, Bogdan a încercat să formeze un cuplu cu Roxana, însă cei doi s-au despărțit după numai câteva săptămâni de relație, cu mare scandal, după ce Bogdan a aflat că iubita lui s-a întâlnit cu Andy la mare și s-au sărutat. Aceste vești nu i-au prins deloc bine lui Bogdan. Venirea în casă a Anei l-a făcut pe Bogdan să își deschidă din nou sufletul, însă Roxana a reușit să se bage între ei și să îl determine pe Bogdan să încerce să formeze un cuplu în afara competiției.

Bogdan Mocanu și-a continuat parcursul în emisiune și în sezonul 2, acolo unde a cunoscut-o pe Andra Volos, cea cu care a avut o relație de mai bine de 10 luni.