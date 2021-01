Prima fotografie cu soacra Alexandrei Bodi, denumită și ”regina” TikTok-ului. Cum arată mama lui Ionuț

Cei doi soți, deveniți cunoscuți în mediul online, continuă să facă furori pe TikTok!

Alexandra și Ionuț Bodi continuă să facă furori pe celebra aplicație TikTok. Cei doi soți continuă să se posteze în diferite ipostaze, care sunt sau nu apreciate de internauți. Clipurile video postate de ei au strâns mii de aprecieri, dar și de comentarii venite din partea oamenilor, care-i susțin sau care-i critică pentru felul în care apar pe internet.

Recent, Jador a ținut să-i felicite înainte să plece în Republica Dominicană. În urmă cu ceva timp, soții Bodi se despărțiseră, dar curând au dat vestea împăcării. Astfel, Jador, care este celebru și pe TikTok, a făcut un video prin care le-a transmis susținerea lui.

”S-au împăcat, mă, așa da. Bravo lor, bravo lor”,a spus Jador.

Alexandra Bodi, surprinsă cu soacra ei

Cum cei doi au devenit celebri pe TikTok, a venit rândul și celor apropiați lor. Pe lângă copii

lor, care au apărut în filmulețele devenite virale, a venit rândul și soacrei Alexandrei Bodi. Atât, tânăra mămică, cât și soțul ei, Ionuț au postat mai multe clipuri cu mama bărbatului.

Ionuț Bodi i-a transmis mamei lui mai multe melodii cu mesaje emoționante, în timp ce Alexandra s-a pozat cu soacra ei. Imaginile publciate pe TikTok au fost apreciate în număr cât mai mare

de internauți.

Alexandra și Ionuț au trecut printr-o despărțire

Celebritatea are și ea un cost. La un moment dat, Alexandra s-a despărțit de soțul ei fără să menționeze motivele. Mai târziu s-a aflat că totul s-a întâmplat din cauza haterilor. 'Bună, dragii mei, îmi cer mii de scuze! Asta este. Nu mă interesează cine mă vorbește de rău! Nu mă interesază! Pe mine să nu mă mai promovați, pentru că nu mai are rost! Promovați-l doar pe Ionuț. El este în Moldova! Eu nu mai am nicio… Nu mai vreau să fiu promovată deloc, să fiu înjurată pe nedreptul meu. Oricum îmi cer mii de scuze! Asta este!',a spus femeia cu ochii în lacrimi.