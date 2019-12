Florin Salam a devenit bunic în urmă cu câteva luni, când Betty a născut un băiețel pe nume Mattias. „Un bunic tânăr și neliniștit” s-a autocaracterizat Florin Salam atunci când a aflat că va avea un nepoțel.

Recent, pe internet a fost publicată prima fotografie cu Florin Salam și Mattias, nepoțelul luia mărturisit manelistul.

Betty Salam, dezvăluiri din viața de mamă

Betty a fost invitată în cadrul unei emisiuni unde a vorbit despre statutul de mamă, revenirea în muzică, dar și despre starea de sănătate a tatălui său. Artistei i se potrivește de minune statutul de mamă și spune că este foarte răbdătoare și își dorește să fie o prietenă pentru fiul ei, Matthias.

„Este un copil foarte cuminte și exact cum mi l-am dorit eu. Nu este plângăcios, nu știe să plângă. Este un copil foarte activ, mânâncă și doarme când trebuie.”, a spus fiica lui Florin Salam.

Pe viitor, Betty spune că își dorește o relație deschisă cu fiul ei.

„Trebuie să ai și norocul să ai răbdare când ești mamă tânără. Dacă nu ai răbdare nu faci nimic. Eu am răbdare din orice punct de vedere. Îmi doresc să am o relație de prietenie extrem de bună cu el.”, a mai declarat Betty Salam.

Betty a mărturisit că își dorește o fetiță, dar ar vrea să se ocupe de cariera ei pe care a neglijat-o în ultima vreme. Artista își dorește să fie o femeie independentă și are deja câteva surprize muzicale pentru fanii ei.

„Tatăl meu m-a ajutat cu numele, dar nu am depins de el... m-a ajutat la primul videoclip, dar de atunci nu a mai fost nevoie să mă ajute. Vreau să depind de mine, să fie totul pe meritul meu. Am întâlnit deja câțiva oameni ok și am făcut două piese ce urmează a fi lansate, dar este foarte mult de muncă.”, a mai spus Betty în cadrul emisiunii.