Prima imagine cu noua iubită a lui Bogdan Mocanu! Cum arată femeia pe care o ține ascunsă

Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz-ul autohton, iar după despărțirea de fosta iubită, Andra Voloș, domnișoarele au sperat că au o șansă reală cu artistul. Însă acesta a preferat ca pentru o perioadă să rămână singur, pentru a-și vindeca rănile trecutului.

Bodan Mocanu are un fizic de invidiat, iar pentru a-și întreține mușchii parcă sculptați, petrece ore bune în sala de forță.

Astfel, acesta avea nevoie și de o femeie pe măsură și se pare că a și găsit-o. Iar fanele artistului au pe ce să fie geloase, pentru că noua sa iubită este extrem de frumoasă. Artistul nu a vrut, însă, să facă public și numele ei, pentru că vrea să-și țină viața privată departe de lumina reflectoarelor. Iată cum arată femeia care i-a pus lacat la inimă lui Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu iubește din nou[Sursa foto: Instagram]

Cine este noua iubită a artistului

Bogdan Mocanu nu vrea să dea prea multe detalii în legătură cu noua sa parteneră de viață, însă a recunoscut că este îndrăgostit și fericit. Într-un interviu pentru Antena Stars, artistul a mărturisit că noua iubită este mai mare cu șapte ani, dar asta nu stă în calea iubirii lor.

„Este brunetă, este mai matură decât mine cu mai mulțișori ani, dar nu contează. Nu trebuie să fie o relație în care doar unul îl consumă pe celălalt, ne consumăm reciproc și e foarte mișto. Este cunoscută, nu neapărat artistă, dar nu vreau să spun cu ce se ocupă. Pe Instagram am văzut-o pentru prima oară. Am făcut sărbătorile împreună. Și Crăciunul și Revelionul și tot. Suntem nedespărțiți de o lună. A vorbit la telefon cu mama și și eu am vorbit cu părinții ei.” , a spus Bogdan Mocanu.

Cum arată noua iubită a lui Bogdan Mocanu

Chiar dacă nu a vrut să ofere prea multe detalii despre relația lui, acesta a postat recent, pe contul de Instagram, la InstaStory, o poză în care apare și noua sa iubită.