Prima întâlnire dintre Dana Roba și fiicele ei! De neașteptat ce s-a întâmplat, atunci când vedeta a intrat în curtea foștilor socri: „Am solicitat intervenția poliției”

După aproximativ o lună de spitalizare, Dana Roba a ajuns acasă și a venit și momentul în care să își ia fetele înapoi acasă. Make-up artistul a suferit mult din cauza faptului că nu și-a văzut fetițele, iar acum a întâmpinat o nouă problemă.

Dana Roba și-a luat fetele acasă

Părinții soțului ei, respectiv socrii Danei, s-au împotrivit când femeia a vrut să își ia fetele înapoi acasă, astfel vedeta s-a văzut nevoită să apeleze la un avocat și la autorități.

La începutul lunii, Dana Roba a fost atacată în timpul nopții cu un ciocan, chiar de soțul ei. Femeia a ajuns în stare gravă la spital unde a suferit o intervenție chirurgicală pe creier, care a durat mai bine de nouă ore.

În urma incidentului, vedeta s-a ales cu răni grave la nivelul feței și nu își mai poate folosi mâinile. După ce a fost mutilată de soțul ei și a stat aproape o lună în spital, Dana Roba s-a întors acasă și a mers la socrii ei pentru a-și lua fetițele. Socrii ei nu au vrut să o lase pe vedetă să își ia fetele, iar aceasta a fost nevoită să apeleze la un avocat și la autorități.

„Părinții soțului nu au vrut cu niciun chip să-i dea fetele, motiv pentru care am solicitat intervenția poliției. Doar după sosirea unui echipaj de poliție, bunicii au acceptat realitatea și au permis fetițelor să plece cu mama lor”, a declarat avocata Laura Brehar, pentru impactexpress.ro.

Dana Roba și fetițele ei, întâlnire după ce a ieșit din spital [Sursa foto: ImpactExpress]

Evenimentul a avut loc la o zi după ce sora vedetei, Lidia Roba, a declarat că nu se pune problema reîntâlnirii dintre mamă și fete.

„Fetele încă sunt la ei (nr. la părintii lui Daniel Balaciu), deci fetele încă nu au ajuns acasă, pentru că Dana este cu mâinile în ghips, este într-o situație destul de dificilă și nu poate să se ocupe de fete. Fetele încă nu au venit la mama lor. Ea este la apartament, este supravegheată în totalitate. Momentan, nu poate să se ocupe de fete. Abia după ce ii vor da ghipsul jos de la mâini și când doctorul îi va spune că este aptă să îngrijească fetele. Momentan, doar astea sunt detaliile anchetei și trebuie să avem răbdare cu fiecare pas”, a spus Lidia Roba, într-un interviu acordat presei tabloide.

Dana Roba, prima postare pe Instagram după ce a ieșit din spital

Dana Roba a postat prima poză pe Instagram după ce a fost mutilată de soțul ei și a ajuns în stare gravă la spital. Vedeta a povestit că mai are nevoie de alte operații chirurgicale și este supărată că nu mai poate lucra.

„Acum mă refac ușor și mai am nevoie de încă 3 operații chirurgicale. 2 pentru reconstrucția feței și una la mâna dreaptă, pentru că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra. Voi lupta pentru copiii mei și consider că Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie în viață și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult. Vă iubesc și mă gândesc la voi. Când mă fac bine voi face un live aici pe Instagram”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa de Instagram.