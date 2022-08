Prima monedă de 1 leu din țara noastră se vinde pe internet. Cum arată și cât costă piesa

In articol:

Cei care au prin gospodărie monede și bancnote vechi au descoperit că pot scoate niște sume frumușele de pe urma bucăților de istorie.

Colecționarii „vânează” astfel de piese care, din cauza trecerii timpului, riscă să devină unice. Cei care sunt pasionați de astfel de piese sunt dispuși să plătească bani grei pentru ca acestea să ajungă în posesia lor.

Cu ce sumă se vinde prima monedă de 1 leu

Un anunț care a fost postat recent pe OLX a atras atenția colecționarilor. A fost pusă în vânzare prima monedă de 1 leu. Piesa este în totalitate confecționată din argint și a fost emisă în anul 1870.

Posesorul monedei spune că aceasta este într-o stare aproape perfectă, așa că cere pentru ea 1900 de lei.

Proprietarul actual locuiește în Pitești și este dispus să se întâlnească personal cu posibilii cumpărători.

Chiar dacă această sumă nu este una fabuloasă, trebuie să știți că prețul pe care proprietarul îl solicită pentru moneda de 1 leu este chiar mic, și asta pentru că alte piese se vând cu sume exorbitante.

De exemplu, o monedă românească care are chipul Regelui Mihai se vinde cu 120.000

de lei. Moneda are o valoare nominală de 25.000 de lei și a fost emisă în anul 1946.

În ceea ce privește dimensiunile, banul are o greutate de 12,5 grame și are un diametru de 32 de milimetri. În ceea ce privește grosimea, aceasta are 2 milimetri.

Pe de altă parte, o bancnotă în ediție limitată care avea valoarea de 2000 de lei se vinde cu peste 122.000 de lei. Piesa este de culoare albastră și are imprimată pe ea imaginea unei eclipse. Bancnota a fost emisă în 1999, la zece ani după ce Regimul Comunist a fost detronat din țara noastră iar România a devenit un stat democrat.