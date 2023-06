„Prima noastră oprire” Adina Alberts și Viorel Cataramă împlinesc 10 ani de căsnicie! Ce destinație au ales pentru a sărbători, împreună cu fiica lor

In articol:

Adina Alberts și Viorel Cataramă sărbătoresc 10 ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi sunt foarte fericiți, după un deceniu pe care l-au petrecut împreună. Pentru a sărbători evenimenul important, politicianul și soția sa au hotărât să meargă în vacanță în Paris, alături de fiica lor, Briana.

În urmă cu doar o zi, Adina Alberts le povestea urmăritorilor săi de pe Instagram că se află în avion, împreună cu soțul și fiica ei. Cei trei se înțeleg de minune în vacanțe și își împart cu brio activitățile. Vedeta le-a povestit fanilor ei că merge cu familia sa în Paris, cu ocazia aniversării a 10 ani de căsnicie alături de Viorel Cataramă. Zborul acestora a durat 3 ore, timp în care Adina, Viorel și Briana au luat masa, au degustat câteva băuturi, iar fetița lor le-a făcut părinților și un desen.

„Suntem în avion, în drum spre Paris. Trei ore în care am mâncat ceva tare bun, am băut fiecare după preferințe, am servit și un desert minunat… Noi trei ne împăcăm de minune la acest capitol. Tata mănâncă toată carnea din 3 porții, eu garniturile x 3, iar Briana toată pâinea cu unt. Briana ne-a făcut o surpriză, un desen frumos cu dedicație. Apoi ne-am apucat de făcut poze. Ne-am și supărat un pic… A fost puțin geloasă că eu și tata am îndrăznit să facem o poză fără ea. Dar doar puțin… Prima noastră oprire, Disneyland. Vă ținem la curent!”, a scris Adina Alberts pe pagina sa personală de Instagram.

Adina Alberts și Viorel Cataramă sărbătoresc 10 ani de căsnicie. [Sursa foto: Instagram]

Adina Alberts și-a dus fiica la Disneyland

Cel mai mult s-a bucurat de vacanță fiica Adinei și a lui Viorel Cataramă. Micuța Briana a primit o surpriză din partea mamei ei, care a dus-o la Disneyland, pentru a-și vizita personajele preferate din desenele animate. Adina Alberts a povestit, tot pe pagina sa de Instagram, că timpul a fost prietenos cu ea și cu fiica ei, iar vizita în lumea personajelor din desene a decurs foarte bine.

„A fost o zi numai bună pentru o vizită la Disneyland. Nici foarte caldă, nici foarte însorită… La ora 6 a început să picure așa că ne-am retras către hotel… Am mâncat dintr-o înghețată imensă … nu am reușit să o terminăm împreună. Entuziasmul maxim al începutului de zi a fost temperat treptat de statul la cozi interminabile chiar dacă am avut cel mai bun bilet posibil pentru două persoane…”, a mai povestit Adina Alberts.

Fiica Adinei Alberts și a lui Viorel Cataramă, Briana. [Sursa foto: Instagram]

Ce a declarat Adina Alberts despre soțul ei

Adina Alberts spunea, în urmă cu ceva timp, că ea și Viorel Cataramă se cunosc foarte bine, iar anul acesta sărbătoresc 10 ani de căsnicie. În acest deceniu pe care l-au petrecut împreună, cei doi soți au trecut și prin momente de cumpănă, însă au reușit să rămână împreună cu ajutorul răbdării, al toleranței, dar și al iubirii imense pe care și-o poartă.

„După 10 ani de căsnicie ne cunoaștem foarte bine, ne știm limitele și ni le respectăm reciproc. Dacă soțul meu nu e de acord într-o primă instanță cu o propunere de-a mea, dacă argumentez corect și îi las spațiu de gândire, în final lucrurile se aranjează chiar mai bine decât îmi imaginam inițial. Răbdarea și toleranța ar trebui să caracterizeze fiecare relație, dar și iubirea și respectul reciproc”, a declarat Adina Alberts pentru Unica.ro.